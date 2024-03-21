王毅会见澳前总理基廷 盼澳外交独立自主

（悉尼综合讯）中国外长王毅会见澳大利亚前总理基廷时强调，中国希望澳大利亚拥有独立自主的外交政策。

路透社星期四（3月21日）报道，王毅与基廷当天上午在中国驻悉尼领事馆举行会谈，两人在宏观层面就世界地缘战略平衡和影响进行讨论。这是中国外长时隔七年再度访澳。基廷是澳洲执政党工党的成员，于1991年至1996年担任澳总理。

根据中国外交部的声明，王毅对基廷说：“澳大利亚是美国的盟友，也是中国的伙伴和主权国家，我们欢迎澳大利亚根据自身的根本利益独立自主地制定政策。”

基廷在发给路透社的电子邮件中称，王毅乐见搁置双边关系中的困难，并对澳政府为恢复澳中之间的适当平衡所做的努力感到鼓舞。

澳洲广播公司报道，由于基廷曾对澳总理阿尔巴尼斯的外交政策及澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）严加批评，澳反对党称王毅会见基廷是对澳政府的侮辱。基廷回应，会见是在中澳外长会之后举行，澳政府还主动提出安排，何来“不和谐”一说？

王毅星期三会见了阿尔巴尼斯，也同澳外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。王毅当天还会见澳反对党领袖达顿。

王毅星期四在与新南威尔士州州长柯民思（Chris Minns）会面时说，中国愿意扩大与澳大利亚在能源、矿业、农产品和乳制品等领域的合作。

中国商务部星期四表示，欢迎澳洲决定撤销对中国风力发电机的反倾销措施，并愿在气候变化问题上合作。中国外交部发言人当天在例行新闻发布会上称，正积极考虑与澳洲开展海洋事务对话。

同一天，澳洲和英国签署新防务协议，建立法律框架，为两国驻军和共享军事情报铺路。