西藏招商引资挂钩高考引争议

（北京/拉萨综合讯）中国西藏为了吸引更多投资者，承诺让他们的孩子在当地参加高考，进一步凸显中国高考招生的地域不平等问题。

西藏教育考试院官方微信公众号“西藏微青年”星期一（3月18日）发布通知称，如果投资者子女要在西藏参加高考，需同时满足三个条件，包括在西藏首次实际缴纳投资金额300万元（人民币，下同，约56万新元）以上，且五年内不得撤资和撤股；投资者子女应具有西藏户籍三年以上，并实际在西藏就读高中满一年等。

这项政策发布后马上引发中国网民争论。有微博网民发文批评，这将进一步造成考试资源分配不公，以及损害西藏当地考生的利益，“因为可能会推高分数线”。

路透社报道，中国高考招生的标准并不一致，包括对少数民族实行一定的优惠照顾。在这背景下，藏族人口占总人口90%的西藏，录取分数线只需达到300分（满分750分），即可获得全国1200多所大学的本科录取资格。相比之下，北京的录取分数线为448分。

对此，21世纪教育研究院院长熊丙奇向澎湃新闻指出，这是近年来一些地方出台引进人才政策面临的共同问题。但他强调这不是人才引进政策本身的问题，而是有人利用人才引进运作“高考移民”。

他说，关键是按规定执行招商引资政策，如果严格参照相关规定，真正能满足官方列出的三个条件的投资经营人员子女并不多。

西藏自治区统计局的数据显示，西藏2023年的地区生产总值（GDP）达2392.67亿元，在中国31个省区市中的GDP排行垫底。