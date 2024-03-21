东航坠机两周年 中国调查进展被批“等于没说”

（北京综合讯）在中国东方航空MU5735航班坠机两周年前夕，中国民航局发布调查进展情况通报，但没有公布黑箱内容，也未提供坠机原因，被中国网民批评“等于没说”。

新华社星期三（3月20日）报道，中国民航局在通报中说，调查迄今未发现机组人员、飞机和飞行前天气状况存在问题。通报也说，飞行机组及客舱机组在飞行前，健康体检合格，机组资质符合要求。中国民航专家称，本起事故非常复杂、极为罕见，调查还在持续深入进行中。

2022年3月21日，东航一架波音737-800型客机中午1时16分从昆明长水机场起飞，目的地为广州白云机场。客机飞行64分钟后，偏离巡航高度8900米快速下降，在广西西南部山区坠毁。机上123名旅客、9名机组成员全部遇难。这是中国28年来最严重的航空灾难。

通报称，已修复受损记录器，对获取的数据开展分析。不过，通报并未公布相关内容。商用飞机上有两个黑箱，分别是驾驶舱话音记录器和飞行数据记录器。

通报发布后，不少中国网民在社交媒体平台微博留言批评这份通报“等于没说”。有网民写道：“其他都核实正常，就是原因还没找到？”“写了一大段。结果还是什么都不知道。”

路透社报道，国际民用航空组织规定，调查飞机失事的国家必须在12个月内公布最终报告，否则须在每年的周年纪念日发表一份临时声明，详细说明调查进展。

中国民航专家强调，无论临时声明还是调查进展情况，都不是最终调查结果。

