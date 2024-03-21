中国三地同一天发生汽车冲撞事故 胡锡进：公众很关心

（北京/沈阳/台州/德州综合讯）中国辽宁省沈阳市、浙江省台州市，以及北京市在星期二（3月19日）接连发生严重车辆冲撞事件，共造成七人死亡，超过30人受伤。其中，北京的事故地点位在知名旅游景点附近。

据北京市公安局公安交通管理局官方微博“北京交警”通报，肇事者为21岁高姓男子，他星期二晚上7时45分驾着小客车闯红灯，并与一辆电动自行车发生交通事故，肇事后逃逸过程中又刮撞一辆电动自行车，7时46分继续逃逸至宽街路口时，因操作不当与等红灯的多辆电动自行车发生剐撞。

香港《明报》报道，宽街路口的周边遍布景点，隔个街口就是南锣鼓巷，在不远处是鼓楼。

通报称，受伤人员送医救治，其中一人经抢救无效死亡，一人重伤暂无生命危险，另12人留院治疗、四人已出院。经检测，高姓男子不涉酒、不涉毒。他因涉嫌交通肇事罪被刑事拘留。

沈阳和台州在星期二上午也先后发生车辆冲撞事件。

据央视新闻报道，当天上午6时许，在沈阳市铁西区凌空二街附近，26岁张姓男子驾着轿车冲入对向人行道，造成一人当场死亡、两人送医院经抢救无效死亡，以及两人轻伤。据沈阳市公安局交通警察局通报，目前张姓男子已被控制。

央广网引用监控视频称，事发前张姓男子的车子曾与另一辆车碰撞，随后两车展开竞速追逐并离开现场。但不久后张姓男子驾车返回，车辆却突然失控冲入人行道。

另据浙江台州市公安局官方微信号“台州公安”通报，台州职业技术学院一名20岁张姓学生，在上午11时20分左右开着家里的车，冲撞该校学生，造成19人受伤，其中三人经抢救无效死亡。目前当地公安机关已控制他并立案侦查。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期二晚在个人微博发文称，这三起事件都在调查定性中，并引述不具名官员说，北京事故的初步调查，可以排除肇事司机蓄意作案的可能性。他也说，“公众对这三起事件都很关心”，建议官方应及时更新调查进展。

上述帖文在其微博页面上已找不到，但帖文截图仍在网上流传。

此前，山东省德州市在3月1日下午1时40分左右也发生致命车祸。央视新闻报道，46岁王姓男子当时开车行至德城区第三实验小学安居苑校区门口附近冲撞行人，造成两人死亡、六人受伤。他被公安机关当场逮捕。