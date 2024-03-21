时隔五年再为中部六省布局 习近平要求提升科创及粮食能源安全

中共总书记习近平时隔五年再次主持召开，推动中国中部六省崛起的座谈会。他要求中部地区以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力，提升粮食能源资源安全保障能力。

受访学者分析，五年来中国的外部环境日益复杂严峻，期间爆发的中美科技战、俄乌冲突等持续为国内的产业发展、粮食安全注入更多不确定性。中部地区是中国粮食生产、能源原材料、现代装备制造、高技术产业等重要基地，中共高层对中部六省作出最新布局，旨在进一步对冲外部风险挑战。

习近平星期一（3月18日）到中部经济大省湖南考察四天，是他在全国两会（人大、政协年会）上周闭幕后的首次地方调研。

推动中部地区崛起座谈会星期三（20日）在湖南省会长沙高规格举行，习近平、国务院总理李强、中共中央办公厅主任蔡奇、国务院副总理丁薛祥等四名政治局常委出席。2019年5月在江西省会南昌举行的推动中部地区崛起座谈会，则仅有习近平一名政治局常委出席。

习近平星期三在会上指出，五年来中部地区经济总体平稳，发展站到更高起点上，但推动中部地区崛起仍面临不少困难和挑战，要切实研究解决。

他要求中部六省以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力，做大做强先进制造业，超前布局建设未来产业，加强重大科技攻关，增强产业创新发展的技术支撑能力。

中部地区由山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南六省组成，“十三五”（2016至2020年）期间经济年均增长8.6％，增速居东部、中部、西部、东北四大板块之首。中部地区去年生产总值达近27万亿元（人民币，下同，5万亿新元），在全国占比超过20％。中部地区人均地区生产总值由2019年的6万元增长到2023年的7万4000元，逐年缩小与全国人均国内生产总值（GDP）差距。

习近平会上也要求中部六省，提升粮食能源资源安全保障能力，确保粮食等重要农产品稳定安全供给，同时进一步提升煤炭、稀土等资源开发利用水平，增强化石能源兜底保障能力。

重庆大学经济学教授姚树洁接受《联合早报》采访时指出，中共高层五年前为中部六省布局时，主要是应对中美贸易战的风险。之后的五年间，中国不仅经历三年冠病疫情、西方对华的科技围堵，俄乌、以哈等区域冲突也为国际供应链、粮价等带来更多风险和不确定性。

姚树洁分析，中共高层新一轮部署，旨在通过区域布局加码推动“双循环”及科技创新，以更好应对外部风险。他指出，中部六省是地理重要的战略腹地，有数亿人口及丰富资源，有充足农地和降水，对中国的粮食安全起到“定海神针的作用”。

习近平星期三也要求中部六省，统筹推进深层次改革和高水平开放，持续打造更具竞争力的内陆开放高地；加强与其他重大发展战略的衔接，包括与京津冀、长三角、粤港澳大湾区深度对接，与长江经济带、黄河流域融合联动，有序承接产业梯度转移，优化产业布局。

姚树洁分析，中部地区目前开放程度持续不足，科技创新、产业制造等能力与沿海仍有显著差距，人均GDP、总体发展水平也比较低。中共高层要求中部地区提升科创水平，不仅将刺激六省企业迈向高质量发展，也有利六省更好吸收外来先进技术，进一步打造承接东部先进高端制造业的重要战略腹地，并辐射周边地区发展。