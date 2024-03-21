《苹果日报》前社长董桥新书在大陆下架 原因或与黎智英有关

（香港综合讯）香港作家、前《苹果日报》社长董桥在中国大陆出版的三本新书已下架。港媒揣测，这或许与他曾在反修例运动期间，就如何号召港人上街游行向壹传媒创办人黎智英出谋划策有关。

《星岛日报》星期四（3月21日）报道，董桥今年1月下旬在大陆出版三本简体字新书，这些书由北京商务印书馆出版。

不过，报道引述未具名的香港文化界人士说，董桥这三本新书出版不到半个月便全部下架。至于下架原因，该人士不愿多谈，仅称商务印书馆因此损失惨重。

《星岛日报》发现在淘宝以及中国二手售书平台“孔夫子旧书网”，仍能买到董桥新书，不过均来自个人卖家，已无官方销售管道在贩售。其中，不少卖家更标注“绝版书”的字样，而定价从350元（人民币，下同，66新元）到800元不等，比官方售价270元左右还高。

董桥今年82岁，是著名散文作家，曾任《苹果日报》社长16年，他在2014年退休。

据《信报》和网媒“香港01”报道，香港法院2月审讯黎智英涉勾结外国势力等案时，由前《苹果日报》副社长陈沛敏作供，期间控方展示陈沛敏的供词称，董桥曾通过通讯软件WhatsApp传信息给黎智英，内容提到“出来号召民众上街的人选非常重要……我们要鼓吹的不是香港要民主，我们要求鼓吹的是香港的价值不容共产党摧残”。

报道称，黎智英在2019年5月31日向陈沛敏转发了董桥这条信息。香港反修例运动在当年6月9日暴发大规模的示威游行，主办单位声称有103万人参与，警方则称高峰时期有24万人。

《星岛日报》报道称，目前还不清楚董桥新书的下架原因，是否与他曾向黎智英献计有关。