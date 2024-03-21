张志贤：行动党与中共交流能加深彼此了解 助推新中更深层次合作

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤说，人民行动党和中国共产党之间的交流，能加深了解彼此的目标，以及作为政党如何更好地运作以领导国家前进；这能加深新加坡对中国的了解，让新中能在更深层次合作。

张志贤星期四（3月21日）在北京与中共中央党校校长陈希会面，这是两人时隔五年再度会晤。

张志贤在会面中说，两党（人民行动党和中国共产党）和两国在人力资源发展，以及了解人民在助推国家发展中发挥重要作用上，开展了很多活动。“我们两人曾共同主持的领导力论坛就在这方面扮演了重要角色。”

2009年起定期举行的新中领导力论坛，是两国政治领导人和高级官员讨论和交流领导力发展共同挑战等经验的战略性平台。

张志贤2019年以副总理兼国家安全统筹部长身份访华时，曾与时任中共政治局委员、中组部部长陈希一起，在延安干部学院共同主持新中领导力论坛。

陈希在2022年中共二十大后卸任政治局委员，并在去年初卸任中组组部长，但继续担任中央党校校长。

张志贤在谈到两党交流的重要性时说：“这让我们能学习彼此的经验，同时让两党深入了解对方的目标，以及作为政党如何运作以领导国家前进。”

他也说：“这让我们对中国有更深的了解，使我们能在更深的层次合作。我想这是使得我们两国关系非常密切的特色之一。”

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（左）星期四（3月21日）在北京与中共中央党校校长陈希（右）会面，这是两人时隔五年再度会晤。（通讯及新闻部提供）

张志贤向陈希介绍了前几天在成都和杭州的行程，并强调带新加坡官员访华时，不会只去北京、上海、深圳等大城市。

“我们想更深入了解中国，去到各个省，也了解你们在党校做什么，你们的主要优先事项是什么，以及如何处理这些优先事项。”

张志贤相信，这能带来更深入的了解，为双方合作提供更坚实基础。他也提及新加坡与中国各省的经贸与投资委员会说：“凭着这种深厚的关系网，我们能建立起更紧密、更深入的合作领域。”

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（左）抵达时，中共中央党校校长陈希（右）在大楼外迎接。（杨丹旭摄）

张志贤与陈希的会面气氛融洽。张志贤的车队抵达时，陈希在大楼外迎接，两人见面后如老朋友般握手拥抱。

陈希在开场白中向张志贤介绍了中央党校和国家行政学院在2018年机构改革中的重组合并，也详细梳理了中央党校与新加坡多年来的交流，形容双方“有着悠久的合作历史和良好的合作基础”。

陈希特别提到，建国总理李光耀、李显龙总理都曾到中央党校发表演讲；2001年时任教育部长兼国防部第二部长的张志贤也到中央党校，就区域安全问题进行座谈交流。

谈到新中关系时，陈希说，中新合作具有重要的示范意义，两国持续深化高质量共建“一带一路”合作，发展数字经济、绿色发展等新领域合作，共同维护多边主义和自由贸易，不仅助力各自经济社会发展，也为地区和平稳定和发展繁荣注入了正能量。

他表示，中国愿同新加坡保持密切战略沟通，深化高质量合作和前瞻性合作，推动中新关系不断取得新进展。