36架次大陆军机在台海周边活动 单日数量今年新高

台湾军方星期五（3月22日）通报，36架次中国大陆军机在台海周边活动，改写今年单日数量新高。

据台湾国防部通报，截至星期五清晨6时之前的24小时内，36架次大陆军机在台海周边活动，其中13架次军机逾越台海中线，配合六艘次大陆舰艇执行联合战备警巡。

在台海中线两侧、北部和西南空域持续活动的军机，包括歼击机和无人机。台军称已运用任务机、舰及岸置导弹系统，进行严密监控。

今年军机在台海活动的单日最高纪录，是1月27日和2月1日通报的33架次。

台湾国防部2020年9月17日起公布台海军事动态以来，大陆军机进入台海次数的最高纪录，是去年9月18日侦查的103架次。专家当时研判，解放军是在传统演训期间加强对台备战、演练突破外援围堵。

中华战略暨兵棋研究协会执行长王启帆接受《联合早报》采访时指出，台海局势再度升温，原因之一是美军有关北京2027年攻台论重燃。

中国国家主席习近平去年11月在旧金山与美国总统拜登会晤期间，否认有在2027年和2035年攻台的计划。不过，美军印太司令部司令阿奎利诺3月20日说，大陆正大规模建军，评估2027年攻台建军备战的目标不变。

王启帆说，2027年仍是北京对台建军备战的关键年份，因为适逢解放军建军100年、习近平结束第三任期，在民族复兴航道上必须交出成绩单，为续任提供强力理由。

王启帆也是中华民国高等政策协会副研究员。他研判北京维持和平统一基调，近期武统或攻台概率不高，但会持续加强施压“把台湾逼上谈判桌”。

主张务实台独的赖清德今年1月当选台湾总统后，冲击两岸统一前景，他在5月20日就职演说针对两岸关系的发言备受关注。王启帆认为，北京必须对内部有所交代，因此在台海的军事动作逐步升温，可解读为“520前的铺垫”。

他说，若北京不满意赖清德的就职演说，势必加码施压以安抚内部，若接受演说内容则可降温，对内也可称之前对台施压已奏效。

最近两岸都加强在台海的演习。大陆海军3月20日公布，东部战区展开联合“空军和海警”实战化训练，项目出现海警船遭遇“暴力抗法”等特殊情况；台湾国防部也计划4月在金门沿海进行实弹射击。

王启帆坦言，虽然大陆演习没明说是针对台湾，金门实弹射击的靶场也是对着台湾本岛方向，但肯定仍会挑动两岸的敏感神经。