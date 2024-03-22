习近平据报下周将会见赴华美国商界领袖

（北京／华盛顿综合讯）中国发展高层论坛星期天（3月24日）将在北京开幕，这一吸引全球跨国企业高管与会的年度会议据报可能打破传统，中国总理李强将不会与外企高管会谈，国家主席习近平或在活动结束后与美国商界领袖会面。

据彭博社报道，中国发展高层论坛将于3月24日至25日举行，预计苹果公司的库克、辉瑞公司的布拉、联邦快递的苏布拉马尼亚姆等跨国企业首席执行官将出席。

路透社此前称，中国总理李强可能打破20年来的传统，不会在这场论坛上与商界领袖会面。

中国发展高层论坛微信公号星期五（22日）发布消息称，李强将出席论坛并发表主旨演讲，但通告并未提及中国领导人与外企代表会谈的相关内容。

《华尔街日报》引述消息称，论坛结束后，习近平计划在下星期三（27日）会见美国商界领袖，与会人员包括美中关系全国委员会会长欧伦斯、美中贸易全国委员会会长艾伦、安达保险集团董事长兼首席执行官格林伯格等，相关名单正在编制中，会谈仍有可能在最后一刻取消。

北京自2000年开始举办中国发展高层论坛，过去20年，中国总理与商界代表们的交流一直是活动最重要的环节之一。

今年论坛出现的不确定性与欠缺透明的决策，让一些外资企业感到不安。此外，中国推迟发布或限制一些经济数据的做法，也令外界难以把握中国经济的真实状况。

3月上旬举行的中国全国人大年会取消了总理记者会，这也打破了延续30多年的惯例，引发外界对中国开放程度倒退的担忧。

中国正在努力提振全球投资者信心，对这些改变背后缘由的猜测，令北京的努力蒙上阴影，但与最高领导人的会面也被视为某种升级，表明北京在试图安抚海外高管。

美国战略与国际研究中心中国问题专家甘思德说，考虑到中国的经济状况，北京肯定希望对外发出明确信号，即他们正在努力改善外国企业的营商环境。