涉恒大巨额欺诈案 普华永道在中国被查

（香港综合讯）中国正在调查普华永道在中国房地产巨头恒大集团的会计操作中所扮演的角色。恒大被指夸大超过5600亿元（人民币，下同，1045亿新元）的业务收入。

据彭博社星期五（3月22日）报道，在中国房地产业陷入困境之前，普华永道审计了多家开发商。有消息人士称，就在中国官员继续调查恒大创始人许家印之际，他们也开始把目光投向普华永道。虽未决定是否处罚这家会计师事务所，有官员与负责恒大审计的一些前普华永道会计师保持了联系。

普华永道拒绝对此置评。

中国证监会本周指控恒大集团的子公司恒大地产存在严重财务造假，恒大地产在2019年虚报收入2139.9亿元，占总收入的一半。2020年，虚报销售额3500亿元，占总销售额的78.5%。恒大根据这些虚假陈述发行债券。

普华永道目前在全球多地陷入丑闻，并正在英国、加拿大和澳大利亚等地裁员。

香港会计研究公司GMT research Ltd的分析师史蒂文森表示：“普华永道在恒大欺诈案中所扮演的角色存在严重问题，特别是它对不当收入确认的了解程度。”GMT此前曾质疑恒大财务报告的准确性，更在2023年12月指恒大可能从未盈利，但遭恒大否认。

英国谢菲尔德大学会计实务教授理查德·墨菲则说，普华永道的声誉，不仅在中国，而且在更广泛的范围内，都面临着非常真实的风险。

自2021年以来，恒大和普华永道一直因恒大2020年的账目受到香港审计监管机构的调查。恒大方面称，由于在2021年账目审计问题上存在分歧，普华永道于去年初辞去了恒大的审计职务。