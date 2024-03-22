新中时隔八年将再办社会治理高层论坛 张志贤陈文清共同主持

新加坡和中国将于今年6月在新加坡举办新中社会治理高层论坛，探讨如何应对两国面对的社会治理问题，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和中共政治局委员、中央政法委书记陈文清将共同主持。

张志贤星期五（3月22日）在北京访问时透露上述消息。

新中社会治理高层论坛是两国官员交流社会治理经验的重要平台，2012年首次在新加坡举行，2014年和2016年也分别在北京和新加坡召开。今年的论坛，将是新中两国时隔八年再度举行这项论坛。

正在中国访问的张志贤星期五在北京分别与中国国家副主席韩正，以及陈文清会面。

据我国外交部文告，张志贤和韩正在会面时重申了新中卓越的关系，双方也乐见两国今年将迎来双边关系的关键里程碑，这包括新中首个政府间合作项目苏州工业园区成立30周年，以及新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，JCBC）设立20周年。

两人还讨论了两国如何加强互联互通，支持日益增加的民间交流；还就近期区域和国际发展交换了意见。

这是两人在不到五个月内再度会面，去年11月韩正到新加坡出席彭博创新经济论坛，期间也曾与张志贤会晤。两人也曾在2018年以时任副总理身份担任JCBC联合主席，共同主持过这项新中最高层级的双边合作机制会议。

与张志贤再度见面，韩正在开场白中称张志贤是“尊敬的我的老朋友”。他说：“每一次和你见面，我们都谈得很高兴，而且对大家比较关心的一些问题，比较敞开地交换意见。”

据中国央视《新闻联播》报道，韩正在会晤中也说，中国通过改革开放发展起来，也将继续坚定不移推进改革开放，以高质量发展、高水平开放实现中国式现代化。

韩正表示，中国愿同新加坡一道，进一步增进政治互信，促进人员往来，深化高质量合作，推动中新关系在更高水平上取得更大发展。

张志贤星期五也首次与2022年中共二十大后出任政治局委员、中央政法委书记的陈文清会面。

据我国外交部文告，两人表示乐见新中在法律和司法事务上的持续双边合作，也期待今年在新加坡共同主持第四届新中社会治理高层论坛。双方也讨论了合力打击跨国犯罪的方法。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（左）星期五（3月22日）在北京钓鱼台国宾馆，与中共政治局委员、中央政法委书记陈文清会面，这是两人首次会晤。（杨丹旭摄）

张志贤在开场白中欢迎陈文清今年6月访新，出席新中社会治理高层论坛。

他说，这是一个非常重要的论坛，这个平台将讨论很多中国和新加坡都面对的社会治理问题，它也对另外两个合作机制——JCBC和新中领导力论坛形成重要互补。

陈文清在开场白中说：“我们今天虽然是初次见面，我们想以此为起点，今后建立我们良好的工作关系和个人的友谊。”

他也形容张志贤是“中国人民的老朋友”，并感谢张志贤“多年来为发展中新关系、深化双边的务实合作，倾注了大量的心血，做出了重要的贡献”。

陈文清并表示，愿意就两国关系，特别是社会治理、执法安全、法制建设方面深入交换意见，进一步深化务实合作，不断丰富中新关系的内涵，为两国、地区实现和平发展做出新的贡献。

候任中国驻新加坡大使曹忠明也在北京参加了张志贤与韩正、陈文清的会面。据《联合早报》了解，曹忠明将在本周末到新加坡履新。

张志贤已结束为期六天的访华行程，返回新加坡。