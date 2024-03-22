23条立法通过后 港官员据报做好被制裁准备

香港立法会通过俗称《基本法》23条立法草案的《维护国家安全条例草案》后，外界关注这会否引起欧美国家新一轮对香港的制裁。据悉，建制派政治人物已做好被制裁的准备，包括安排好资产，以及短期内避免踏足美国。

香港立法会星期二（3月19日）三读通过《基本法》23条立法，有关条例23日生效，引起国际社会广泛关注。其中，澳大利亚政府星期五更新对香港的旅游警示，提到香港该严厉的法律可广泛解释，人们可能会无意中触法，并在没有被起诉的情况下遭拘留、被拒会见律师，因此将风险水平维持四级中的第二级“保持高度警戒”。

台湾国安局长蔡明彦则提醒民众，若要入境香港，一定要特别注意自己的人身安全，以及过去有无批评中国大陆的政经情势，手机是否留有批评中国大陆的信息。

至于英美政界，有呼声要求政府制裁港府官员，但英美政府暂时采取观望态度。美国国务院在23条立法通过翌日后，并没有回应会否改变对港政策，但留有余地说，若情况所需，会采取其他行动。

英国媒体则引述政府内部文件报道，英国政府去年11月已决定“无限期暂停”考虑制裁中国官员。英国官员起初不愿正面评论相关报道，后来另一名官员澄清，英国政府从未排除制裁任何人或个体。

香港《南华早报》星期四引述包括香港重量级政商界人士在内的多个建制派消息指出，尽管他们未被美国锁定为制裁目标，但态度审慎。有身兼中国全国政协委员的消息人士称，未来数月在这个“最敏感时期”会避免赴美，以免遭受美国当局长时间的查问、“找麻烦”。

据报道，有人最近与正被美国制裁的前香港特首林郑月娥见面，确认她目前仍需以现金作为日常支出。林郑月娥被制裁后，曾透露无法使用信用卡及一些金融服务。

另一名消息人士透露，立法会主席梁君彦及负责审查法案的法案委员会15名议员，已做好被制裁的心理准备。他们听取法律意见后，已对其资产作出安排。

根据香港行政会议及立法会的利益申报表，在律政司司长林定国、梁君彦及15名法案委员议员之中，以身兼行会成员的立法会议员林健锋拥有最多土地和物业，共有六项申报。另外，梁君彦在英国有物业、陈绍雄在澳洲有物业，黄英豪则在英国及加拿大拥有物业。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，近年美国政界的反华势力强大，华府早前已制裁林郑月娥和数名官员，不排除日后会再制裁一批官员甚至是立法会议员。但英国近来经济欠佳，需要和中国加强经贸合作，很有可能只会在言语上作出抗议，采取制裁的概率不大。

陈伟强认为，未来中美博弈可能会进一步升温，香港担任公职的政治人物需要考虑和美国切割，包括出售在美国的资产，以及向港府申报家人在美国工作或生活的情况。