中国放宽跨境数据流动规定

（北京综合讯）全球跨国企业高管齐聚的中国发展高层论坛在北京开幕前夕，中国放宽了管理跨境数据流动的规定，试图化解在华外企有关原规定扰乱他们业务运营的抱怨。

中国国家互联网信息办公室星期五（3月22日）发布《促进和规范数据跨境流动规定》（简称《规定》），明确国际贸易、跨境运输、学术合作等活动收集的数据，若不包含个人信息或者重要数据，向境外提供时不需要申报数据出境安全评估。《规定》即日起施行。

彭博社引述分析师说，虽然当局尚未详细定义“重要数据”，但这一规定大幅度减轻小型公司的负担。

《规定》也明确了应当申报数据出境安全评估的两类数据出境活动条件：一是关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息或重要数据；二是关键信息基础设施运营者以外的数据处理者向境外提供重要数据，或自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）或者1万人以上敏感个人信息。

彭博社称，中国2021年出台的数据流动规定，比严格的欧盟数据保护制度还苛刻，使国际公司向中国以外地区传输数据时面临审批缓慢的问题。这些企业担心，向海外总部提供新员工信息等琐碎的数据或将触犯中国的规定。外商游说团体也一直敦促北京放宽相关规定。

官方的放宽举动，正值高层努力扭转外商投资下降趋势、中国发展高层论坛即将召开之际。

中国商务部星期五公布的数据显示，今年首两个月，中国实际使用外资金额为2151亿9000万元人民币（406亿新元），同比暴跌19.9%。这一数据已连续八个月下降，尽管如此，官方强调规模仍处于近10年第三高位。

在星期天（3月24日）起一连举行两天的中国发展高层论坛，出席者预计包括苹果、辉瑞和联邦快递公司在内的外企首席执行官。

策纬咨询公司分析师汤姆·南利斯特说，放宽限制是有意义的。“这是政府对外国公司抱怨的回应。”

不过，他指出，虽然中小企业的大部分监管负担将消除，金融、制药和汽车制造领域的大型跨国公司在数据流动方面仍可能面临困难。

中国商务部部长王文涛星期五会见美国苹果公司首席执行官库克时说，中方欢迎苹果继续深耕中国市场，实现共同发展。王文涛星期六（3月23日）会见韩国SK海力士首席执行官郭鲁正时，也表示希望SK海力士继续扩大在华投资，因为中国市场提供巨大机遇。