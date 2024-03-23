中国国家烟草专卖局原副局长何泽华被控受贿逾9亿元人民币

（大连综合讯）中国国家烟草专卖局原副局长何泽华被控受贿逾9亿元（人民币，下同，1.7亿新元），为烟草行业腐败创下新纪录。

据央视新闻报道，辽宁省大连市中级人民法院星期五（3月22日）一审公开开庭审理了何泽华受贿、利用影响力受贿案。

大连市人民检察院指控，1998年至2023年，何泽华先后利用担任江苏省烟草专卖局（公司）党组成员、副局长（副经理），安徽省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、经理，安徽中烟工业公司总经理等职务上的便利，为相关单位和个人在企业经营、业务承揽、职级晋升、职工录用等方面提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合9.43亿余元。

何泽华也被指从2014年至2016年，在离职后利用原职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在烟草业务承揽、银行揽储等方面谋取不正当利益，非法收受他人给予的财物共计折合147万余元。检察机关提请以受贿罪、利用影响力受贿罪追究何泽华的刑事责任。

检察机关在庭审中出示了相关证据，何泽华及其辩护人进行了质证，何泽华当庭表示认罪悔罪。法庭最后宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，今年70岁的何泽华早年在江苏省工作，曾任淮阴市烟草专卖局局长。1998年8月，何泽华转任合肥经济技术学院党委书记，2000年1月重回烟草系统，出任安徽省烟草专卖局局长。2003年7月，何泽华升任国家烟草专卖局副局长，2014年3月退休。去年1月，退休近九年的何泽华官宣被查，后于同年7月被开除中共党籍并被逮捕。