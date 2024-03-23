仁爱礁再引发船只冲突 学者:不排除中菲纠纷升级或引美国介入

中国与菲律宾南中国海争端再次升温，中国海警指控菲律宾船只闯入有主权争议的仁爱礁，对其采取管制措施。菲律宾则称，其运补船遭中国海警船反向拦截、发射高压水炮，双方险些相撞，菲方船只严重受损、人员受伤。

受访学者认为，有关冲突体现了中菲在仁爱礁问题的一贯立场。菲律宾维修搁浅旧军舰的意愿越来越迫切，补给任务频率增加将导致中方更多的对抗，不排除双方纠纷升级或引来美国介入。

中国海警局星期六（3月23日）通报，菲律宾两艘海警船和一艘运补船当天闯入南沙群岛仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）邻近海域，企图向菲方非法“坐滩”军舰运送物资和建筑材料。

发言人甘羽说，菲方运补船不顾中方多次劝阻警告和航路管制，强行冲闯侵入，中国海警依法依规实施规制、拦阻、驱离。但他没有详细说明这些措施。

中海警发言人：

坚决维护国家领土主权

他说：“我们正告菲方，玩火者必自取其辱，中国海警全时严阵以待，坚决维护国家领土主权和海洋权益。”

菲律宾海警发言人塔瑞拉在社交平台X上贴出声明，指中国海警和海上民兵从星期六凌晨4时开始对阿云津礁的例行轮换和补给任务进行骚扰、阻拦、使用水炮和采取危险行动。

菲海警当天早上在X平台发布了至少六则相关贴文和15条视频。视频画面显示，一艘体型较大的白船向另一艘并排航行的船发射高压水炮。另一艘白船在半小时后也加入发射行列，两船从两侧同时向同一艘船发射水炮。

有画面也显示，一艘标有“中国海警”的白船越过一艘灰色船的船头，两艘船险些相撞。菲海警称，这是中国海警对菲律宾运补船的反向拦截。

声明指出，中国的行为将菲方人员置于危险境地，造成严重财产损失和人员伤害。塔瑞拉在另一则声明中称，中国的举动是“不负责任的挑衅行为”。

这是中菲在南中国海三天内的第二起争端。有菲律宾科学家在星期四（3月21日）试图登上受争议的南沙群岛铁线礁时被中国海警阻拦。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受《联合早报》采访时指出，中国过去一年持续通过“灰色地带战术”，即强势但又不至于引发冲突的方法，对菲律宾进行横向施压。

他说，这些行动旨在阻止菲律宾运补船为岛礁上的旧军舰提供维修和加固，等待菲军舰坍塌后，再把中国人员送到岛礁上，实现战略实际控制。

不过，菲律宾对加固和占领岛礁的意愿毫不动摇，对军舰的修补工作势在必行，这也决定了双方在岛礁水域的紧绷态势。

李明江说：“随着时间的推移，双方的利益诉求和矛盾强度会增加，冲突升级完全有可能，甚至不排除发生小规模的军事冲突。”

美国国务卿布林肯上周访问马尼拉时，重申美国将恪守对菲律宾“铁一般”的承诺。他说，如果菲律宾船只在南中国海遭到“武装袭击”，将触发华盛顿与马尼拉之间的共同防御条约。

李明江认为，美国在条约下有义务帮助菲律宾，但这更多是一个笼统的政策表述。当事情发生时，美国会如何应对还存在很多变数。

他说：“从地缘政治的角度来看，美国不一定有非常强烈的意愿，为一个那么小的海洋领土争端和中国打一仗。”

李明江说，不排除美国以其他的方式支持菲律宾，包括派军事力量协助菲律宾对岛礁进行物资运输，但这无疑将为中美关系带来直接冲击和挑战。

