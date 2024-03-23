中国公司获授权建设秘鲁港口 预计投资4亿美元

（利马综合讯）中国公司金兆集团的子公司获得秘鲁政府授权建设该国南部港口，预计需投资4.05亿美元（5.27亿新元）。

秘鲁国家投资机构Proinversion负责人萨拉迪说，作为协议的一部分，中国金兆的子公司金兆秘鲁将获得运营该港口30年的特许权。

萨拉迪对路透社说，政府希望港口建设能在2025年底或2026年初开始，在两年内完成第一阶段建设，届时港口可以开始部分运营，或者接收特定类型的货物。

Proinversion方面也透露，这个港口会主要运输散货、铁精矿和铜。秘鲁是世界上最大的铜生产国之一。

港口距离秘鲁邦沟铁矿（Pampa de Pongo）不远。据金兆秘鲁官网介绍，金兆秘鲁矿业有限公司于2009年9月成功完成对秘鲁邦沟铁矿的收购，拥有矿权达263平方公里。

路透社指出，有了这个港口项目，金兆将成为继中远海运后，第二家在秘鲁建设和运营港口的中国公司。中远海运港口有限公司的一家子公司正在建设一个“巨型港口”钱凯港，将于今年年底投入运营。

美国之音此前报道，钱凯港位于秘鲁中部海岸，属天然深水港，最大水深17.8米，距首都利马80公里，是中国“一带一路”重启拉丁美洲大型港湾建设的起手式。

报道指出，钱凯码头是北京在南美洲管控运营的第一个码头，也将成为中国通往该地区的重要门户。

中远海运2019年收购秘鲁钱凯码头60%股权，秘鲁的“火山矿业公司”（Volcan Minera）则占40%。