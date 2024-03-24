特稿：中国游戏出海 告别“躺赢”时代

26岁的电脑工程师李铭轩每天上班路上，都会打开中国游戏公司米哈游开发的手机游戏《崩坏：星穹铁道》，完成每日任务清单。

但李铭轩最近发现，中国游戏的热度似乎不如从前；《崩坏：星穹铁道》推出十个月来，游戏圈的讨论度在降低。

他接受《联合早报》访问时说：“这是正常的，毕竟游戏热潮都有周期，玩家会感到无聊，《原神》也是如此。”

《原神》是米哈游2020年9月发行的动作角色扮演类手游，一推出便迅速获得成功。

数据分析平台Sensor Tower和data.ai的数据显示，《原神》推出仅171天便拿下首个10亿美元（13.44亿新元）收入；推出40个月后成为收入最快突破50亿美元的手游，比排名第二、芬兰游戏巨头开发的《部落冲突》快了11个月。

由于中国官方收紧游戏行业监管，一度还冻结游戏版号发放，并限制未成年人玩游戏时间，加上国内市场日趋饱和，中国游戏企业早就面对“不出海，就出局”的局面。

过去10年间，从中国游戏行业巨头腾讯、网易，到像米哈游一样的年轻游戏公司都纷纷把目光投向海外。《原神》的成功就离不开像李铭轩这样的海外玩家。根据数据网站AppMagic，这款游戏去年近六成收入来自中国以外的地区。

不过，随着海外竞争日趋激烈，中国游戏公司在全球游戏市场的“躺赢时代”正在成为过去式。

中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马数据发布的《2023年中国游戏出海研究报告》显示，中国游戏海外实际收入在2021年达到180.13亿美元高点后，2022年下滑3.7%至173.46亿美元，是出海多年来首次下降；2023年再降至163.66亿美元，降幅扩大至5.65%。

即便是现象级的《原神》，在海外风头很健的日子也就三年多。Mobilegamer.biz数据显示，去年2月《原神》的全球收入为1.12亿美元，6月就腰斩至5190万美元。

移动广告情报分析平台AppGrowing数据也显示，去年《原神》的月活用户从1月的3279万，跌至7月的1929万，跌幅达41%。

日本游戏实况主尼禄（化名）告诉《联合早报》，他2022年借着《原神》的热潮在YouTube直播，起初吸引了许多玩家，但如今《原神》视频的观看量越来越少，让他不得不另辟蹊径。

中国手游公司海外收入下滑，不全然是自身原因，也部分受到疫情后手游市场走下坡的影响。投资研究及基金评级机构晨星（Morningstar）股票高级分析师苏汝哲受访时分析，疫情放开后，2022年全球手游收入下跌了6.4%，而中国游戏出海主要集中在手游，收入下降不足为奇。

不过，到了2023年，苏汝哲认为，中国公司缺乏高质量新游戏发行，依靠“买量”（即购买流量，通过投放广告吸引下载和注册）的游戏也逐渐失去竞争力，是中国游戏遇到瓶颈的原因。与此同时，欧美游戏公司加入手游市场，加剧了竞争。

一名业内人士告诉《联合早报》，欧美日韩游戏公司过去五年在手游研发上，不论是重视程度还是学习速度都慢于中国公司，让中国公司吃到前几年的红利。

而今，随着欧美日韩游戏公司开始重视手游市场，凭着他们本身在主机游戏方面丰富经验，有实力改写全球手游市场格局。

由欧美公司打造的爆款手游已经在市场上出现。美国游戏开发商Scopely去年4月推出大富翁手游《Monopoly GO!》，在去年12月挤掉连续霸榜22个月的腾讯游戏《王者荣耀》，登上全球热门移动游戏收入榜首。

中国游戏公司大力发展东南亚市场

中国游戏公司的海外收入目前仍集中在成熟市场，超过五成收入来自美国、日本和韩国。不过，东南亚正成为中国游戏公司着力开拓的海外市场。

新加坡近年来成为中国游戏公司进军东南亚的门户。据《联合早报》不完全统计，目前已有至少12家中国游戏公司在新加坡设立海外总部或办公室。

除了早有布局的腾讯、网易、沐瞳、游族等，过去两年，米哈游、莉莉丝、鹰角、叠纸等游戏公司也在新加坡落户。

游戏市场调查公司Niko Partners去年10月发布的报告预测，东南亚六国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南）去年在端游和手游市场的收入，预计可达58亿美元，2027年将进一步攀升至72亿美元。

腾讯旗下游戏品牌Level Infinite东南亚发行和电竞负责人叶志聪受访时透露，在公司的全球海外收入中，东南亚区域的收入保持比较不错的增长趋势。

叶志聪举例，公司的头部游戏《绝地求生: 刺激战场》去年在东南亚的电竞赛事播放量累计超6.5亿次。

出海仍是中国游戏公司最佳出路

在国内市场饱和、监管政策不确定性未消除的背景下，出海仍是绝大多数中国游戏公司的最佳出路；变现能力强、开发迭代快、劳动力成本低等优势，也意味着中国企业将继续是全球游戏市场的重要“玩家”。

但业内人士也认为，若仅仅依靠上述优势，中国企业可能无法长期在海外市场保持竞争力。

苏汝哲指出，游戏开发并非速度越快就越能保证质量，优秀的游戏作品往往需要长期的研发和细致的打磨。

他说：“以数量而非质量为导向的游戏开发商，长期来看可能会逐渐失去市场份额，被那些致力于制作高品质游戏的大型开发商所替代。”