美前官员：台朝向独立动机受限

曾任美国国家情报委员会情报官、国务院情报研究局中国部主任的学者萨特（Robert Sutter）星期四（3月21日）在台北演讲时指出，在可预见的未来，台湾朝向独立的动机是受限的。 但他忧心，倘若特朗普重新执政，将削弱美国与盟友抗中决心，届时台湾恐陷入危险。

台湾选举过后，外国学者频繁访台会晤台湾学界、政界人士，台湾政治大学国际关系研究中心星期四起，也一连两天举办国际研讨会，邀请美国、加拿大、波兰、韩国等多国学者同场座谈。

目前担任乔治华盛顿大学艾略特学院国际事务教授的萨特，星期四在会中演讲时提到，美国政府、国会当前努力应对北京挑战的政策，具有显著动力，而支持台湾更是美国应对北京挑战非常重要的一部分，“这将继续下去，不会因美国总统更替而停止”。

萨特认为，尽管美国加强对台军事援助引发北京不满，但事实上两强都在避免走向战争，北京也不太可能攻击台湾。 除了美国的军事威慑因素外，还有一个原因是，在可预见的未来，台湾朝向独立的动机是受限的。

他坦言，北京在这方面的恫吓行动取得了成效。

萨特强调，美中竞争日益激烈，但去年两国元首会晤后，最近重启对话机制，有助于减少因紧张局势升级而引发军事冲突的危险。

他认为，拜登连任将继续在国内外采取重大措施的承诺，包括与台湾建立日益密切的联系；而特朗普重新执政，则将采取“美国优先”行动，这将削弱当前美国与盟友和伙伴在共同应对中国大陆方面建立的决心和团结，如果发生这种情况，对台湾以及许多其他国家都将造成严重损害。

萨特指出，特朗普已表明，若他当选，美国将从乌克兰撤出、对中国大陆大幅提高关税、对与美国存在贸易顺差的盟友和伙伴加征关税，以及加大盟友的军事负担，台湾将不得不在防务方面付出更多努力。

除了萨特之外，出席研讨会的韩国学者也反映了美国盟友对美国大选的不安。

韩国延世大学政治学与国际研究系教授徐祯敏星期五出席圆桌论坛时就提到，当前，中国大陆的不确定性是问题，但美国的不确定性也是一个问题，尤其是美国的国内政治正在双极化。

他强调，对美国在东亚的盟友而言，无法得知美国总统选举时会发生什么剧烈变化，这带来了一定程度的恐惧。

由于今年台湾、美国先后举行大选，台海情势备受关注，两位不愿具名的台湾学者接受《联合早报》采访时都提到，自台湾大选过后，几乎每星期至少有一团外国访团到访，拜会政界、学界人士。这种频率过去少见。

公开资料则显示，德国马歇尔基金会印太计划主任葛来仪（Bonnie Glaser ）等来自华盛顿的学者代表团，上星期便先后会晤台湾现任总统蔡英文，以及准总统赖清德。

除此之外，过去曾在美国政府担任要职的人士，近期也频繁访台。

曾任职于美国国防部、国家情报总监办公室的耶鲁大学杰克逊全球事务学院全球安全研究项目执行主任维滕斯坦（Edward Wittenstein），以及曾任美国驻中国临时代办的阮大为（David Rank）上星期结束北京访问行程后，也随即访台。

其中一位不愿具名的台湾学者透露，就他接待的许多美国访团中，也有不少美国军方背景的人士；而美国访团来台会晤学者时，多半关心台湾新政府可能的政策走向 。