中国据报禁止政府电脑使用英特尔和超威芯片

（北京综合讯）继两年前传出政府部门更换5000万台国产电脑后，中国据报正在逐步淘汰政府电脑中的美国芯片和操作系统。

据英国《金融时报》星期天（3月24日）报道，中国官员目前正遵循官方去年底发布的采购标准，从政府电脑和服务器中逐步淘汰美国英特尔和超威半导体公司（AMD）的微处理器。

同时，中国还试图淘汰美国微软的Windows操作系统和外国制造的数据库软件，转而采用国产软件。报道引述两名知情人士称，国企也被要求在2027年前完成向国产技术的过渡。

中国财政部同工业和信息化部去年12月26日发布七项基础软硬件政府采购需求标准，其中明确提到，乡镇以上党政机关在采购操作系统、台式计算机等软硬件时，应符合“安全可靠”的标准。

在上述标准发布的同一天，中国信息安全测评中心公布首批“安全可靠”的处理器和操作系统名单，全部来自中国企业，其中包括华为和飞腾。

在中美科技战的背景下，中国近年来不断鼓励政府机构使用国产的信息技术产品。据彭博社报道，中国官方2022年就曾要求政府机关和国企将外国品牌电脑更换为国产设备。不过，当时更换的设备不包括处理器等难以替代的组件。

除了电脑，中国官方据报也要求政府机构和国企员工改用国产手机。截至去年12月，已有北京、天津、浙江、广东、江苏等至少10个省级行政区提出上述要求。