面对上百名全球商业领袖 李强承诺以更高水平开放链接世界

中国吸引外资需求愈发迫切之际，中国总理李强向上百名全球商业领袖信心喊话，强调中国宏观政策仍有充足发力空间，并承诺将稳步推进制度型开放，不断以更高水平的开放链接世界。

据新华社报道，李强星期天（3月24日）在中国发展高层论坛年会开幕式发表主旨演讲时说，过去一年中国克服内外挑战，完成全年经济社会发展主要目标；中国经济长期向好的基本面没有改变。

官方尚未发布李强演讲全文。据彭博社报道，李强在演讲中坦言，中国内需依然不足，外界对房地产市场和地方债务风险也较为关注。但他认为一些困难和问题并不像部分人想象的那么严重，针对楼市和地方债推出的举措也已取得积极成效。

李强补充，当前中国物价水平较低，中央政府负债率不高，为加大宏观政策力度提供充足空间。

中国政府本月初宣布从今年起连续几年发行超长期特别国债。彭博社引述李强说，今年发行的1万亿元（人民币，下同，1889亿新元）特别国债将设立一个基金，用于刺激投资和稳增长。

另据《南华早报》报道，中国政府正仔细研究如何解决市场准入、公开招标和跨境数据流动等企业关注的问题。李强说，有些问题已基本解决，有些问题还在研究方案，以确保妥善解决。

论坛开幕的两天前，中国国家互联网信息办公室星期五（22日）发布《促进和规范数据跨境流动规定》，放宽跨境数据流动管理。

中国商务部同天公布的数据显示，今年首两个月，中国实际使用外资金额为2151.9亿元，同比大减19.9%，已连续八个月下降。去年全年中国实际使用外资金额同比下降8％。

李强说，中国将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，进一步深化重点领域和关键环节改革，着力提升政务服务效能，依法保护各类企业合法权益，稳步推进制度型开放，不断以更高水平的开放链接世界。

约400名中外专家学者、企业家、政府官员和国际组织代表参加开幕式，包括世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、苹果公司首席执行官库克，以及提出“香港已玩完”观点的摩根士丹利前亚洲区主席罗奇等。

格奥尔基耶娃致词时指出，中国可通过亲市场改革，在未来15年带动实体经济增长20%，但这要求政府解决房地产问题，并降低地方债务风险。

一年一度的中国发展高层论坛，是外国商界领袖和中国政府高层少有的公开互动平台。根据官方名单，今年共有82名外国企业家出席论坛，比去年的69名多。其中三分之一（29名）来自美国企业，比去年多九人。

此前有消息称，李强可能打破20年来的传统，不会在今年的论坛上与商界领袖会谈。中国国家主席习近平则可能在为期两天的论坛结束后，与美国企业家会面。

论坛开幕前夕，中国高层以各种方式向外企展现友好姿态。习近平上周在湖南长沙考察时，走访中德合资的巴斯夫杉杉电池材料有限公司；商务部部长王文涛也在过去三天接连会见10多名外企高管。

作为本次论坛最受关注的企业家之一，库克星期天接受中国媒体访问时说，他和李强进行了精彩（outstanding）的谈话，也从李强演讲中感受到“中国真的在开放”，将持续加大在华研发投资。iPhone在华销量持续下滑之际，库克先后到访上海和北京的苹果门店，展示对中国市场的重视。