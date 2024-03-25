中国公安部打击非法灵修活动 分析：景气低迷让邪教乘虚而入

台湾电影《周处除三害》引起中国大陆舆论对非法灵修活动的重视，大陆公安部星期一（3月25日）公布数据称，2018年以来侦破77起灵修相关重点案件，收缴违法所得超过2亿1700万元（人民币，约4100万新元）。

受访学者分析，目前较低迷的社会氛围，可能让邪教乘虚而入，官方必须把这类苗头抑制在萌芽状态。

《周初除三害》本月在大陆上映后爆红，带动网络有关邪教问题的讨论。大陆公安部星期一趁着舆论势头，公布2018年以来与非法灵修活动相关的案件数据，并强调将持续对这类活动“保持严打高压态势”。

根据中国警察网发布的数据，2018年以来，中国全国公安机关共侦破77起借“灵修”等旗号从事非法培训活动的重点案件，刑事处理269人，收缴违法所得2亿1700万元余元人民币。

被查处的机构包括一批打着心灵疗愈、激发潜能、外星文明、能量改命等旗号，从事非法培训活动的灵修类组织。出现这类组织的地点包括广东、陕西、江苏、福建、云南，以及山东。被查处的组织有不少伪装成一般公司，比如被列为案例的佛山恩多恩心理咨询有限公司和西安拉比天堂企业管理咨询有限公司。

盗用心理学成功学 与科技概念编造课程

公安部有关部门负责人在说明这些非法组织的干案手法时指出，灵修类非法培训活动盗用心理学、成功学和现代科技概念，编造设计课程，宣扬通过所谓灵性修炼，与神交流、塑造灵魂、提升灵性、蜕变生命、开发潜能、增财治病等歪理邪说。

这些组织通过封闭培训，采用切断外界联系、催眠洗脑、心理暗示等方式实施精神控制。同时，以加盟、分销、进阶乃至传销等手法发展人员，聚敛巨额钱财。有的非法培训活动还对学员实施非法拘禁、强奸、猥亵等人身侵害。

2014年山东省招远市的全能神邪教成员故意杀人案一度引发社会对邪教的极大关注，中国官方随后大幅提高对邪教打击力度。在多年的高压执法下，中国邪教组织过去几年较为沉寂。

但中国反邪教网3月中旬发文称，一种性质隐蔽、周期短暂、获利高昂的灵修组织近年在中国各地蔓延。

去年较大的一起案件是前记者邓海鹏创办的培训机构。他以灵魂塑造为由，对学员进行精神控制，再以传销、加盟、进阶等现代营销模式从中获利。厦门市警方2022年6月成立专案组，并在四个多月的侦察后抓捕46名涉案人。

学者：苗头须抑制在萌芽状态

该培训机构所涉被害人遍及全国20多个省30多个地市的3600余人，其中还包括多名未成年人，诈骗金额高达1100多万元人民币。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，邪教问题过去几年控制得较好，只有一些零星的案例，主要出现在农村地区。但中国目前处于一种特殊时期，经济低迷使社会层面出现一些怨气，尤其是社会底层。这种社会氛围可能加强邪教对一些人的吸引力。

他说：“公安部的通知非常及时，重点是必须把这类苗头抑制在萌芽状态。”