港律政司长：是否违23条视意图和目的而定

（香港综合讯）香港《维护国家安全条例》正式生效后隔天，香港律政司司长林定国指出，民众是否违反条例，要视他们的意图以及目的而定，并强调特区政府承担举证的责任。

根据《香港基本法》第23条订立的《维护国家安全条例》，星期六（3月23日）正式刊宪生效，外界近来都在讨论其中的煽动意图罪。

煽动意图罪行包括意图引起中国公民、香港永久性居民或者在香港的居民，对《中华人民共和国宪法》确定的国家根本制度、规定的国家机构，或者中央驻港机构，憎恨、藐视或离叛；意图煽惑任何人企图不循合法途径改变中央就香港制定的事项，以及香港制定的事项；意图煽惑他人作出暴力行为；意图煽惑他人不遵守香港法律等。

林定国：除了客观行为 也要考虑所做过的事情

综合《明报》、香港电台、网媒“香港01”等港媒报道，林定国星期天（3月24日）做客香港无线电视时事访谈节目《讲清讲楚》，被主持人问到如果民众将外国批评条例的意见放上网，会否触犯法例？他说：“在整套新的法律里，除了客观行为，也要考虑所做过的事情，背后意图以及目的是什么”。

林定国进一步说，如果有民众很认同批评意见，不断放上网，并留言挑动其他民众对中央或港府的仇恨，就有可能违法；但如果只是好奇、求真，很难说有意图危害国家安全。

如果有民众透过不断批评港府，希望借此让官方撤销政策，会否构成违反条例？林定国指出，要视客观环境而定。若该名人士不断批评港府的意图，是希望港府做得更好，便很难推论属纯粹挑起仇恨。但如果港府回应后仍然不断批评，便可能令人怀疑有关意图。不过他强调，港府有举证责任，有一定难度。