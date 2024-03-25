中国商务部副部长承诺 全面保障外企在华国民待遇

（北京综合讯）中国高层密集向外企喊话，从不同方面承诺鼓励外企增加对华投资。中国商务部副部长郭婷婷表示，将全面保障外资企业获得与中国企业同等待遇。

据路透社报道，郭婷婷在星期一（3月25日）的中国高层发展论坛（CDF）说，中国将进一步扩大高水平对外开放，以开放促发展创造更多市场机遇。她表示，将全面保障外资企业国民待遇，让更多外资安心、放心投资中国、扎根中国。

郭婷婷也说，中国将坚定维护以世贸组织（WTO）为核心的多边贸易体制，不断扩大面向全球的高标准自贸区网络。

郭婷婷未说明国民待遇具体指什么，但根据WTO的国民待遇原则，是指在民事权利上对外国企业和公民与对国内企业和公民同等待遇。

承诺保障外资国民待遇只是中国对外资承诺的一部分，中国高层利用有百余名全球企业高管和投资者参加的中国高层发展论坛做出各种善意动作，试图挽回外资对中国市场信心。

中国财政部部长蓝佛安星期天表示，中国将在税费优惠、政策采购等方面对各类经营主体一视同仁，支持巩固外贸外资基本盘，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。

中国工信部部长金壮龙则在星期一说，将落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，积极支持外资企业在华设立研发中心。

他指出，外商投资企业是中国产业链供应链的重要组成，在华营业收入和利润已经分别占到中国规模以上工业的20.4%和23.4%，在稳定中国工业增长和推动高质量发展中发挥着重要作用。

今年前两个月中国实际使用外资减19.9%

去年以来，受中国经济放缓与中美竞争加剧等因素影响，外资投资中国的信心不足，中国政府对安全的强调和《反间谍法》的修订更引起外企对在华运营安全的担忧。据中国商务部数据，去年中国实际使用外资金额下降8%，今年前两个月，中国实际使用外资同比大减19.9%。

为挽回外企信心，中国高层从会议前就开始释放对外资的善意信号，包括中国国家主席习近平上周在湖南长沙考察时，走访中德合资的巴斯夫杉杉电池材料有限公司等。

商务部部长王文涛从上星期三起已会见了十余家外企全球负责人，包括德国奔驰，美国苹果等在中国有深厚供应链和市场的企业，也包括美国超威半导体（AMD）、美光、高通等受到中美竞争影响的科技企业。