港举重健力总会主席称香港为“国家” 被批港独

（香港综合讯）香港举重健力总会主席在举重邀请赛致辞时，将香港形容为“比较小的国家”，有立法会议员指举重健力总会不仅一次涉“港独”行为，构成国家安全威胁，促请港府严厉跟进。

综合香港01和星岛网报道，香港举重健力总会主席叶永玉3月24日出席举重邀请赛致辞时说，中国香港举重健力总会成立于1980年代，最早有举重、健力及健美，之后健美项目离开总会，剩下举重及健力。

她称，这个安排是国际举重联盟及国际健力联盟，以及港协暨奥委会认可的安排，并称这样的安排在各个国家，“尤其是比较小的国家，例如香港或者澳洲等较小的国家，一向都受认可”。

香港新民党立法会议员何敬康当晚把叶永玉致辞短片上传到社媒平台，并指举重健力总会此前曾在国际赛播错国歌、倒挂区旗，在《基本法》23条刊宪落实后，即在公众场合发表港独言论，三番四次挑战国安。他要求执法机构全力彻查，并要求港协暨奥委会考虑暂停其会藉作调查。

香港举重健力总会当天曾在网络直播致辞视频，之后已将视频下架。该总会当晚也发声明称，叶永玉当时解释国际举重联盟处理会籍时，会给较小国家或地区的一个总会管理多个项目，“因口文之误，令人误会”，并称叶永玉“不是指香港是个小国家”。该总会也为事件引起的误会和纷争致歉。

港协暨奥委会说，经与中国香港举重及健力总会了解后，初步认同事件为一时口误，并提醒属下各体育总会，对国家主权和一国两制论述绝不能含糊。