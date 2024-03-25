中国称将支持联合国安理会关于加沙停火的新决议草案

（北京综合讯）中国和俄罗斯上周否决了美国提出关于加沙地带“立即”停火的决议草案。不过，中国外交部星期一表示，将支持联合国安全理事会的新决议草案。

据法新社报道，中国外交部发言人林剑星期一（3月25日）说：“中国支持这项决议草案，并赞扬阿尔及利亚和其他阿拉伯国家在这方面的努力。”

自去年10月本轮以哈冲突爆发以来，联合国安理会一直存在巨大分歧，只批准了八项决议草案中的两项，主要涉及向加沙地带提供人道主义援助。

联合国安理会上星期五就美国提交的一份决议草案举行投票，该草案呼吁“立即”停火，释放人质。中国与俄罗斯否决了这项决议草案。

据新华社报道，中国代表在解释性发言中说，为停火设置前提不可接受，草案也没有明确无误地反对以色列进攻拉法的军事计划。

根据法新社星期日看到的新决议草案，文本上要求在当前穆斯林斋戒月期间“立即停火”，并“带来永久性的可持续停火”。

新决议草案还要求立即无条件释放所有人质，并“解除大规模提供人道主义援助的所有障碍”。

林剑星期一说：“我们希望安理会尽快通过这项决议草案，并发出停止敌对行动的强烈信号。”

根据哈马斯控制的加沙地带卫生部星期日公布的数据，本轮以哈冲突已导致3万2226名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。以色列方面相信，仍有近百名人质被哈马斯扣留在加沙地带。