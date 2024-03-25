招聘18至30岁员工广告令中国中年求职者破防

（北京综合讯）在经济低迷的总体背景下，中国一家超市招聘18至30岁收银员的广告，在社交媒体上令大量中年求职者集体破防。

在社交媒体平台微博上，一名浙江宁波的用户发布了一张超市招聘两名收银员和一名计量员的广告图片，并配文“30岁以上连超市都不要了”。图片上的信息显示，这份工作月休三天，每天工作九小时、工资面议。

路透社星期一（3月25日）报道，这则帖子引发了超过1.4亿的浏览量和4.1万条评论，其中许多都很情绪化。

一名微博用户在帖子下评论道，“我今年33岁，找工作已经找了三年了。”

“我29岁，”另一名用户在微博上写道，“毕业后我被解雇了三次。现在，即使我写上我未婚且没有孩子，也没有人回复我的简历。”

还有一条热评写道，“一到35岁连国家都嫌弃，不信你看公务员招考条件。”

中国没有专门针对年龄歧视的法律，但职场普遍存在偏好年纪更轻、工资更低的员工现象，这被广泛称为“35岁诅咒”。

路透社报道，在中国政府专注于应对高企的青年失业率，为创纪录的大学毕业生找工作之际，这则广告及其引发的热议凸显了庞大中年人口的困境。

中国官方媒体 《工人日报》去年发表社论，称求职者不应该面临年龄、性别或婚姻状况的歧视，但改变公司的态度需要时间。