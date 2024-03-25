中共中央对外联络部部长刘建超本周访问新加坡四天

应外交部长维文医生邀请，中共中央对外联络部部长刘建超本星期一开始对我国进行四天（3月25日至28日）正式访问。

外交部星期一傍晚发文告说，刘建超的访问建立在新中高层互访，以及政府之间、人民之间和党际之间多层面交流的良好势头上。刘建超此访也将提供良好契机，再次确认双边关系的良好进展，并就共同关心的地区和国际问题交换意见。

访新期间，刘建超将和我国总理李显龙、副总理兼财政部长黄循财和副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰会面。维文将设晚宴款待刘建超。

刘建超也将在3月27日出席通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”并发表演讲，主题为“挑战与愿景：变革中的亚洲未来”。

这是刘建超2022年出任中联部部长以来第二次访问新加坡。他同年也曾访问我国，与王瑞杰会面，并且与总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士及国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖共进早餐。

今年60岁的刘建超是资深外交官，历任中国外交部新闻司司长、驻菲律宾大使、驻印度尼西亚大使、外交部部长助理等职。

2015年，刘建超调入纪检系统，出任国家预防腐败局副局长（副部长级）；曾在2017年以国家预防腐败局副局长、中共中央纪委国际合作局局长的身份访问我国三天。

他在2018年出任中共中央外事工作委员会办公室副主任，2022年出任中联部长。中联部是中共的外事部门，负责党际交流。但刘建超今年以来也活跃于国际外交场合，例如赴美访问，与美国国务卿布林肯会面，在北京会见日本新任驻华大使等。

今年1月沈颖出访北京、2月维文访华期间，也都与刘建超会面。