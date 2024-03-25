马英九4月访大陆 熟悉两岸关系人士：二次“习马会”概率高

台湾前总统马英九将于4月率领青年学子二度访问中国大陆。熟悉两岸关系人士向《联合早报》分析说，大陆主动邀请马英九到北京，中国国家主席习近平与马英九举行二次“习马会”概率极高。

马英九基金会执行长萧旭岑星期一（3月25日）举行记者会表示，应大陆方面邀请，马英九将率领青年学子，于4月1日至11日赴大陆广东、陕西与北京，参访中华文化历史景点与企业，并出席祭黄帝陵大典，同时也将偕同青年学子访问中山大学、北京大学，让两岸学子进行交流。

中国国务院台湾事务办公室发言人陈斌华随后宣布，马英九将率台湾青年到广东、陕西、北京等地寻根、交流，参加“甲辰（2024）年清明公祭轩辕黄帝典礼”等活动并参访。陈斌华以“马英九先生”称呼马英九。

陈斌华表示，大陆欢迎马英九率团访问，希望两岸同胞共同传承弘扬慎终追远、饮水思源的中华优秀传统文化，促进包括两岸青年交流在内的两岸各领域交流合作，增进相互了解和心灵契合，推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞，共促民族复兴。

马英九2023年3月底首度返回大陆湖南祭祖，声势盖过当时出访友邦的总统蔡英文，同年7月马英九邀访北京大学等五所大陆大学的学生来台交流。马英九此次访问大陆时机，恰好在台湾候任总统、自称“务实台独工作者”的赖清德5月20日就职前，故外界高度关注是否有二次“习马会”。

萧旭岑向《联合早报》指出，马英九与习近平2015年在新加坡会晤后，一别九年，“马总统希望与老朋友见面”，但尊重大陆方面安排。当年习马两人结束晚宴道别时，习近平向马英九说“后会有期”。

萧旭岑说，马英九此行主要率领马英九基金会“大九学堂”20位青年学生前往大陆交流，出访身份和交流模式都和去年相同。团员还包括国安会前咨询委员邱坤玄、萧旭岑及总统府前专门委员王光慈。

马英九认为，两岸学子在年轻时，能够彼此交流，相互了解，多一分接触，两岸多一分情谊，友谊越深厚，冲突发生的机率就愈低。

总统府发言人林聿禅表示，总统府已收到马英九出访申报，总统府尊重马英九个人行程规划，后续将洽相关单位，就马英九此行的安全等事宜，给予必要协助。

大陆委员会也表达尊重，但提醒任何两岸间的交流互动应秉持对等尊严、合于规范，促进相互理解，不应片面设定政治前提与终局；也呼吁中共当局正视两岸互不隶属的客观事实，停止对台操作统战分化，方有助于两岸良性互动。

执政的民进党立委希望马英九不要传达错误信息，不要扯台湾后腿，好好向大陆宣示“台湾主权”。在野国民党立委立委则认为，两岸情势因金门翻船事件更为紧张，马英九出访带来和平契机。

此外，台湾国安局以南中国海区域政情复杂化与军事化现况评估飞航安全与维安，不建议总统蔡英文前往太平岛。马英九25日在脸书表示，自己和前总统陈水扁当年都登太平岛这个最敏感地区，难道就没有“飞航安全与维安问题”吗？

马英九提及自己于2016年1月28日登临太平岛，那是他卸任总统前的四个月，当时某友邦曾表示反对，但他不为所动，因为在南中国海宣达主权，发表 “南海和平倡议”，对整体区域的正面效应更重要，他期待蔡英文能再慎思亲临太平岛，维护台湾利益与民心士气。