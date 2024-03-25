2024胡润全球富豪榜：钟睒睒连续第四次成为中国首富

（上海讯）胡润2024年全球富豪榜出炉，中国企业农夫山泉董事长兼总经理钟睒睒连续第四次成为中国首富。

胡润研究院星期一（3月25日）发布最新全球富豪榜。截至2024年1月15日，全球已知十亿美金企业家总数达到3279名，增加了5%。

从国籍来看，榜上的中国富豪减少155名，但仍以814名位居世界第一；美国增加了109名，达到800名，排名世界第二；印度增加了84名，是美国以外新增富豪最多的国家，以271名的总数位居世界第三。

榜单显示，中国十亿美金企业家总财富近19万亿元人民币（人民币，同下，约3.59万亿新元），比去年下降15%。

其中，70岁的钟睒睒财富比去年缩水9%，但仍以4500亿元连续第四次成为中国首富。44岁的拼多多创始人黄峥财富比去年增长71%，是今年中国财富增长最多的企业家，以3850亿元首次晋升为中国第二。53岁的腾讯首席执行官兼联合创始人马化腾财富比去年下降10%，以2500亿元位列中国第三。

涨幅最大的企业家包括，凭借人工智能的发展，游戏公司米哈游37岁的蔡浩宇，财富增长210%至670亿元，半导体公司寒武纪39岁的陈天石，财富增长120%至160亿元。

相比之下，中国的新能源和房地产企业家过去一年财富缩水不少。电池制造商宁德时代的曾毓群财富缩水900亿元人民币，万达的王健林家族财富缩水72%至300亿元。碧桂园的杨惠妍家族财富缩水60%至440亿元。