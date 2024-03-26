网传方丈将传位“儿子”　嵩山少林寺辟谣

（河南综合讯）中国网传嵩山少林寺方丈释永信，将把衣钵传给“儿子”“释正恩”。对此，嵩山少林寺发文辟谣，指相关谣言严重诬蔑方丈释永信，将报案追究责任。

据《星岛日报》报道，微信公众号“侠客堂”上星期六（3月23日）发帖，指控释永信要把衣钵传给儿子“释正恩”，并嘲讽释永信在制造“佛二代”。原帖发表不久后删除，但在网上广泛传播。

嵩山少林寺官方微信号星期二（3月26日）发表声明称，多家自媒体账号发布“佛二代现身——释永信之子释正恩接过衣钵”为主要内容的相关谣言，经部分媒体转载后，在网络上迅速传播，造成恶劣影响。

声明说，关于少林寺方丈释永信的相关谣言“纯属恶意捏造、子虚乌有，系对释永信的严重诬蔑”。

声明也称，该网络造谣诽谤不仅对释永信，也对禅宗祖庭少林寺的名誉及少林僧团的形象造成严重损害，更是“蓄意诋毁中国佛教”，并且“引起国内外佛教界的愤慨”。

因此，少林寺及方丈释永信将通过报案与法律途径，追究相关人员与账号的法律责任，并请相关执法机关将调查及处理结果对外公布。

公开信息显示，今年59岁的释永信是安徽省阜阳市颍上县人，现任中国佛教协会第十届理事会副会长。他曾多次被卷入“嫖娼被抓”、“包养北大女生”、“有私生女”等传闻旋涡，不过这些传闻后来都不了了之。