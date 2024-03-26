香港《维护国家安全条例》生效后　首名煽动分裂国家罪犯不获减刑

（香港综合讯）因多次高喊香港独立口号而被控煽动分裂国家罪的马俊文，成为香港《维护国家安全条例》生效后不获减刑的首名囚犯。

香港特首李家超星期二称，根据《维护国家安全条例》，涉及危害国家安全罪行的在囚人士，不再因为表现良好而有提前获释的资格。

综合《明报》与法新社报道，李家超星期二（3月26日）出席行政会议前对媒体说，根据《基本法》第23条订立的《维护国家安全条例》列明，涉及危害国家安全等严重罪行的囚犯，一般不可获得减刑。这一规定在《条例》生效前后都适用，除非惩教署长认为相关人士不会对国家安全不利。

李家超也提醒香港市民，切勿以身试法，更不要抱着有可能减刑的侥幸想法。

《维护国家安全条例》上周六（23日）正式刊宪生效后，现年34岁的马俊文是首个相关案例。

在2019年香港反修例运动期间，马俊文因手持美国漫威角色“美国队长”的盾牌道具，多次在香港商场及警署外高喊港独口号，被称作“第二代美国队长”。他在2020年11月开始还押，被控煽动他人分裂国家，其后受审罪成，翌年被判囚五年九个月。马俊文随后就刑期上诉得直，改为判监五年。

因狱中表现良好，按照以往扣减刑期做法，马俊文原定星期一（25日）刑满释放。但《维护国家安全条例》生效后，他未获减刑机会，不得不再服刑20个月。据消息指出，香港惩教署署长不相信他获得减刑后，不会对国家安全不利。