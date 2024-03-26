台湾自制“沱江”军舰 首批六艘全部交付海军

（台北综合讯）台湾首批沱江级隐身双船体导弹巡逻舰的最后两艘，星期二交付台湾海军。台湾总统蔡英文称，这证明了台湾自主造舰的能量。

据台湾总统府官网发布，蔡英文星期二（3月26日）在宜兰苏澳商港主持交舰典礼时说，在“安江军舰”和“万江军舰”交付后，代表着台湾推动高效能舰艇“国舰国造”，第一批六艘舰艇的目标已全数达成。

蔡英文说，台湾自制的舰艇一艘接著一艘，命名、下水、交舰，速度越来越快，当日的交舰作业，就从原订的2025年提前完成。

沱江级防空型巡逻舰首批共六艘，自2017年开始建造，计划未来将取代目前海军的锦江级舰。首艘“塔江军舰”在2020年下水，富江、旭江、武江舰随后也陆续交付。

据台湾中央广播电台报道，打造沱江舰的台湾龙德造船公司董事长黄守真称，该舰具备高速稳定、火力强大与匿踪性，可说是“航母杀手”，是台湾海军首型具备防空能力的小型舰船。

另一方面，台湾国防部星期二（26日）统合陆、海、空等军种，执行整体防空作战计划演练，以验证三军联合防空作战指挥管制及兵力运用。

据中时新闻网报道，台湾空军司令部称，为强化整体防卫作战效能，台湾空军当日清晨5时至7时之间，统合第一至第六联队各型军机与天弓、爱国者导弹、防炮系统，及陆、海军部队执行演练，情况良好。

中国大陆对台湾执行海空联合战备警巡的频度及军力近期增加，解放军上星期四（21日）派出36架次军机在台海周边活动，单日数量是今年来最高。