中国新婚夫妇选择“极简婚礼”

（北京综合讯）“极简”婚礼近期成为中国年轻人流行的新兴婚礼形式，相关词条也登上热搜。

中国官方为应对低出生率和高成本，鼓励节俭办婚礼。中国新闻网星期一（3月25日）报道，与传统婚礼相比，“极简婚礼”的改变包括去除租豪车、伴郎伴娘、摄像师和仪式服装等环节，换为举办小范围的结婚仪式。

中华全国妇联3月18日在《中国妇女报》上发文称，不单是婚礼简办，推进简约婚宴也是一种潮流。

报道称，喜事大操大办是“不良风气”，极简婚礼的兴起，顺应了婚事俭办的需求，也将有利于养成良好风气。

腾讯结婚行业洞察白皮书（2021年版）曾显示，年轻人办婚礼的平均花费高达17.4万元（人民币，下同，约3.2万新元），是新人双方月均收入的8.8倍，而且有42%的新人会在实际花费中超出预算。高昂的花费，促使新人们“量体裁衣”。

一对受访新人称，他们的婚礼花费约为6000元，远低于传统婚宴的花费超过20万元。

报道称，有婚恋平台调查报告显示，年轻人的消费观逐渐变得理性，他们越来越向往轻量化的婚礼，这让极简婚礼形式越来越受欢迎。

中国官方3月15日公布的数据显示，2023年中国结婚登记较上年上涨12.4%，为近十年来首次回升。不过，截至去年底，中国16至59岁人口同比减少1075万人，为连续第五年下降，说明处于适婚年龄的年轻人正在持续减少。

路透社报道称，在2023年中国人口连续第二年下降后，中国官方正试图扭转新生儿数量下降的趋势。而生育率又与中国结婚人数密切相关。