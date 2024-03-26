中国足球系列腐败案一审宣判 足协原主席陈戌源被判无期徒刑

（北京综合讯）中国足球领域五起腐败案件星期二（3月26日）分别一审宣判，其中，中国足球协会原主席陈戌源因受贿罪被判处无期徒刑。

综合澎湃新闻、央视新闻报道，这五起案件在湖北多地一审公开宣判。陈戌源被控自2010年至2023年利用职务之便，为相关单位和个人在项目承揽、投资经营、赛事安排等事项上提供帮助，非法收受他人给予的钱款共计折合8103万余元（人民币，下同，1512万新元），其中400万元未实际取得。

湖北省黄石市中级人民法院宣判时指陈戌源“严重破坏足球领域公平竞争秩序和行业生态环境，给国家足球事业造成严重损害”。陈戌源在庭上表示认罪悔罪，更在最后陈述环节，90度鞠躬近10秒向全国球迷道歉。

此外，中国田径协会原主席、同时也是中国足协原副主席的于洪臣因受贿罪，被判处有期徒刑13年；中国足协原常务副秘书长兼国家队管理部原部长陈永亮因受贿、行贿罪被判处有期徒刑13年。

中国福特宝足球产业发展公司原总经理、中超联赛有限责任公司原总经理董铮因受贿罪被判处有期徒刑8年；武汉全民健身中心原副主任刘磊受贿、行贿案被判处有期徒刑2年6个月。

中国国家男子足球队原主教练李铁2022年被查，自此拉开中国足坛反腐的序幕。中国最高人民检察院检察长应勇3月8日在中国全国人大会议上作工作报告时称，足球领域系列腐败案至今已有15人被起诉。