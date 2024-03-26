重庆机构改革 中新局并入市商务委

重庆高层开启新一轮市级机构改革之际，成立逾八年、原来直属重庆市政府的重庆市中新示范项目管理局（简称中新局），近期已低调并入市政府部门重庆市商务委员会，归由后者管理。

接近中新局的高层人士向《联合早报》指出，中新局并入市商务委并不意味着其重要性下降，中新局原来的四名副局长都已进入市商务委领导层，机构并未减员，该局目前可调动的资源也更多，服务中新（重庆）战略性互联互通示范项目的力量整体加强。

中新重庆项目是新加坡和中国第三个政府间合作项目。中国国家主席习近平2015年11月在新加坡宣布中新项目落户重庆两个月后，直属重庆市政府的中新局在当地江北嘴中央商务区揭牌，负责管理中新项目，是新中政府间合作项目的一项首创。

中新局下设物流航空部、信息部、金融部等五个部门，服务中新项目确立的金融服务、航空产业、信息通信、交通物流等四大重点领域，并与设在新加坡贸工部的中新互联互通项目办公室（CCIO）共同统筹协调及推动项目建设。

重庆高层今年1月召开会议，动员部署重庆市机构改革后，作为市政府部门管理机构的市招商投资促进局，2月成为本轮机构改革首个被撤销的部门。

与此同时，有消息称中新局将不再单设，但其微信公众号目前继续正常运营，未似招商局的公众号宣布停用。中新局3月19日则公告其官网当天起关停，称相关内容将整合至市商务委官网。

接近中新局的高层人士向《联合早报》透露，中新局40多人的团队，今年春节前后已从渝北区的办公室，迁至位于南岸区的市商务委，本月初并曾举行与市商务委合并后的揭牌仪式，分管中新项目的重庆副市长张国智出席了仪式。此前，中新局已向新方通报其并入市商务委的情况。

不过，重庆官方似乎选择低调处理这项机构改革，地方官媒截至目前尚未公开报道。重庆商务委和中新局微信公众号至今都未宣布合并的消息。

早在去年，中新局并入重庆商务委已有迹可循。原中新局长曾菁华去年3月履新重庆市国资委主任后，留下的空缺由市商务委主任章勇武兼任至今，意味着中新局历经韩宝昌、曾菁华两任局长后，未继续设专职局长。

对于中新局并入市商务委是否意味着该机构降级，上述人士说，中新局四名副局长已进入市商务委领导层，机构也并未减员，中新局目前可统筹调动的资源增多，商务委管辖的20几个处都可为中新项目服务，能更好推动新渝贸易，“比以前中新局的力量更强大，现在整个商务委就是中新局，整个中新局就是全部商务委”。

中国新加坡商会重庆分会副会长陈泗棕受访时也指出，中新局加入市商务委不仅可能有优化地方预算的考量，也有助于提高中新局的协调能力。

重庆商务委官网本月更新机构职能职责，其中包括指导重庆外商投资工作，协同推进中新项目。随着中新局团队的加入，重庆商务委目前有200多人。

官网领导信息栏目则显示，目前重庆商务委有六名副主任，其中三人来自中新局。在中新局原来的四名副局长中，仅排名第一的孙熙勇继续兼任中新局副局长，并履新市商务委中排名第二的副主任；排名第二的彭志明，履新市商务委一级巡视员，协助孙熙勇抓中新项目工作；唐卫东、楚斌履新市商务委副主任，不再负责中新项目工作。

中新局二级巡视员王强，履新市商务委二级巡视员，协助市商务委中排名第一的副主任叶力娜抓新加坡外资招商及商协会工作。

不愿具名的在渝分析人士指出，目前中新局在市商务委领导层中有更多话语权，短期可能在展会、外贸等方面对中新项目带来更多利好，但未来如果换一批无中新局背景的领导，这种利好效应可能会随着时间推移减弱。