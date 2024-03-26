中国高规格接触外商力挽信心

中国领导层派出高规格阵容接触全球企业高管，寄望挽回外国投资者，尤其是美国商业巨头对中国市场的信心。受访外企对高层表态给予正面评价，但也强调相关承诺须尽早落地，才能真正提振预期。

中国总理李强上星期天（3月24日）出席中国发展高层论坛开幕式并致词，成为论坛自2000年创办以来发表主旨演讲的最高级别领导人。出席论坛的中央和地方官员总数从去年的30人增至34人，其中正部级官员增加两人至13人；受邀出席的外企高管也增至82人，比去年多13人。

一年一度的中国发展高层论坛，是外国企业家和中国政府高层少有的直接交流平台。虽然今年的论坛会期从三天缩短至两天，但上述调整凸显出中国经济逆风加剧之际，决策层对外国投资者的高度重视和吸引外资的迫切决心。

国际媒体星期二（26日）再度引述消息人士称，中国国家主席习近平星期三（27日）将在北京会见美国商界领袖。

据路透社报道，这次会面是由本届论坛外方主席、安达集团（Chubb）董事长兼首席执行官埃文·格林伯格提议。彭博社则称，一些受邀美企高管正为此延长在华停留时间，至少两名受邀者因先前已有安排而无法出席会谈。

参加论坛的82名外企高管中，多达31名来自美国企业，比去年增加九人。中国商务部长王文涛在论坛召开前后会见的17名外企高管中，12名都来自美企，其中又以受中美科技战冲击最大的半导体相关企业居多，包括高通、博通、新思科技（Synopsys）、超威（AMD）和美光科技。

上海太德维服商务咨询有限公司高级合伙人江凯明（Cameron Johnson）接受《联合早报》访问时分析，美国选举年带来的地缘政治不确定因素增加，令中国高层对美国企业，尤其是在华有大额投资的行业巨头更加关注。去年11月习近平在旧金山与美国商界领袖的对话受到好评，可能推动双方复制当时的成功经验。

多名中国高层官员在论坛期间密集接见外企高管，并作信心喊话；如中共政治局常委蔡奇会见黑石集团董事长，中国副主席韩正会见埃克森美孚和阿斯利康总裁，副总理何立峰会见黑石、辉瑞、康宁、西门子和太古集团负责人等。

与此同时，中国国家发展改革委主任郑栅洁承诺以更大力度引进外资，商务部副部长郭婷婷称将全面保障外企获得与中国企业同等待遇，财政部部长蓝佛安则说，将在税费优惠、政策采购等方面对各类经营主体一视同仁。

中国欧盟商会主席彦辞（Jens Eskelund）告诉本报，上述发言在商会成员中获得积极评价，“将它们转化为实际行动，对于重建企业对中国市场的信心很重要。”

论坛开幕前夕，中国推出更大力度吸引和利用外资的24条措施，涉及缩减外资准入负面清单、落实外企国民待遇、加强外商投资服务等。官方随后也发布《促进和规范数据跨境流动规定》，放宽跨境数据流动管理。

彦辞认为，若新“外资24条”能及时落实，有助于恢复投资者对中国市场信心。他也指出，去年发布的“24条”虽然在便利外国人入境等方面取得进展，但多数措施至今尚未落实。

中国美国商会主席谭森（Sean Stein）受访时说，期待已久的跨境数据管理新规发布令人振奋，会员企业希望获得更多细节信息。《华尔街日报》则引述谭森说法称，中国官员在论坛上释放出“对的信号”，但还不足以根本改变外企的投资态度，高管们希望看到中国在改革方面有更多行动。

去年中国实际使用外资金额下降8％，今年首两个月该数据又同比大降19.9％，凸显外资信心持续疲弱。

辽宁大学特聘研究员陈波教授受访时分析，当前外商投资情况不理想有内外两重导因。国际上，美国进入选举年可能导致国际经贸合作不确定性增加，进而影响外企进一步投资中国的决定。此外，中国经济复苏情况不如国际市场预期，尤其是楼市尚未明显企稳，也让国际投资者对中国经济前景保持观望心态。

陈波补充，去年初中国刚走出疫情，市场情绪相对高涨，今年首两个月使用外资金额同比下滑并不出人意料。如果今年第二季中国经济数据改善，仍有望提振市场信心，吸引外资回流。“外商投资重视的除了产业链，还有中国市场；良好的预期才能吸引更多投资者。”