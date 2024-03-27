黄循财王瑞杰会见中联部部长刘建超 双方期待进一步加强新中双边合作

我国副总理兼财政部长黄循财星期二（3月26日）会见来访的中共中央对外联络部部长刘建超，两人再次确认新中两国温暖与持久的关系，并期待进一步加强双边合作。

据我国外交部发布的文告，黄循财和刘建超也提到今年是新中首个政府间合作项目苏州工业园区成立30周年，双方对苏州工业园区的持续增长与发展充满信心。

他们也对新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）第20次会议今年在新加坡成功召开表示期待。

两人在会见中肯定两国人民在各层面的广泛交流、包括青年之间和党际之间的交流，增进了相互了解。

此外，他们针对维护一个开放和基于规则的多边贸易体系的重要性，以及亚细安与中国关系对整个地区的重要性等问题进行了讨论。

刘建超是应外交部长维文医生邀请，从星期一（25日）起对新加坡开启为期四天的正式访问。这是他2022年任中联部部长以来第二次访新。

黄循财会后在脸书发文表示，欢迎刘建超再次来到新加坡。他说：“我和刘部长都对新中两国继续巩固双边合作的良好势头充满信心，这将为两国人民和地区人民带来福祉。”

王瑞杰：双方仍有很多地方可以互相学习

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在星期二下午与刘建超会面。双方表示乐见新中双边合作的强劲势头，并再次确认两国将致力于在传统和新兴领域继续开展高质量和前瞻性的合作。

他们也同意，虽然两国在国土面积和社会经济背景方面存在差异，但双方仍有很多地方可以互相学习，以更好地满足两国人民需求，改善他们的生活。

双方也可共同努力加强与地区和国际伙伴的密切合作，应对气候变化等共同挑战。他们也讨论了公民参与、良好治理，以及对人民和机构进行投资的重要性。

王瑞杰在会后发脸书贴文说，很高兴再次见到刘建超。他也提到，新中民间的联系持续加深，特别是两国人民现在可在长达30天互免签证的安排下往返两地。

新任中国驻新加坡大使曹忠明陪同参加了星期二的会见。刘建超晚上也出席维文医生为他所设的晚宴。

刘建超此行还将与我国总理李显龙会面，并在星期三（3月27日）出席通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”论坛并发表演讲。