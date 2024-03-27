新潮流系战友呼吁赖清德　上台后适度调整绿营“逢中必反”基调

台湾退除役官兵辅导委员会副主任委员李文忠近日呼吁候任总统赖清德，执政后可考虑在维持主权独立前提下，进一步向中国大陆释出善意，适度调整绿营“逢中必反”的基调，避免与中国大陆民族主义对撞。

台湾《中国时报》星期一（3月25日）报道，李文忠与前总统陈水扁办公室主任马永成、赖清德办公室两位幕僚，日前拜访国安会前秘书长丁渝洲。

李文忠是赖清德在民进党内最重要派系新潮流的战友。2006年陈水扁政权因贪腐摇摇欲坠，李文忠是该党少数敢谴责陈水扁而被深绿列为“11寇”之一的政治人物。马永成去年加入赖清德竞选团队，而丁渝洲是前总统李登辉和陈水扁任内的国安会秘书长，彼此都是旧识

李文忠说，赖清德执政后，除延续现任总统蔡英文“自制、冷静、不挑衅”的原则外，可考虑在维持“中华民国”主权独立前提下，进一步向大陆人民及北京释出善意，适度调整绿营“逢中必反”的基调，避免与中国大陆民族主义对撞，共同稳定台海形势。

他星期一晚上发表声明澄清说，蔡英文、赖清德和民进党重要政治人物、相关部会负责人，均未有“逢中必反”的态度及论述。但绿营部分人士有此倾向，所以应调整为“逢蓝白（在野国民党和民众党）舔中”必批，“逢北京霸凌”必反。

李文忠此时提出上述主张，被解读为希望引起民进党内部讨论，并测试台湾社会的反应。

台媒报道，赖清德将在5月20日就职，他与蔡英文已进入政务交接，蔡英文近期也安排赖清德参与军事会谈及国安事务讨论。

丁渝洲接受《中国时报》专访时表示，美国、中国大陆与台湾，谁都不能保证台海不会擦枪走火。万一发生战事，无论打赢或打输，总统和国安团队应有“终战指导” ，在损失最少、人民伤害最低的情况下，结束战争。

李文忠则认为，政军领导者在战前及战时都有政军准备及指导，不宜有终战指导。前参谋总长李喜明也认为，台湾是较小的一方，成功抵抗与存活是唯一目标。在敌人未放弃侵略前，讨论“终战指导”，易被理解为另一种形式的投降计划。