刘建超：世界与中国都在调整因而‘难以预测’

这一两年来不少批评指中国越来越看不清，难以预测。对此，中联部部长刘建超说，全世界的经济都在调整，中国经济在转型，谁对谁都有一些新的认识，成了现在可能出现的“难以预测”。

刘建超星期三（3月27日）在“慧眼中国对话”上如此应接主持人李慧玲的提问。新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲当时问刘建超，中国经济正面对信心不足的突出挑战，不少外国投资者觉得中国越来越难以理解和难以预测，中国应如何挽回投资者信心？

刘建超答说，出于世界政治地缘格局发展的需要，以及世界经济、科技创新发展的需要，中国经济正在转型。不仅是中国，美国与欧洲也在调整，新加坡也在寻找扩大持续增长的新路径。

他说，在调整过程中，“谁对谁都有一些新的认识，这就是现在可能出现的一种难以预测”。他又反问：“大家想到没有，大家对美国的预测是正常的吗？”

刘建超借论坛名称“慧眼中国”，呼吁外界用“慧眼”看中国。他解释说：“所谓慧眼就是独特。如果大家都这样看一件事情的时候，形成的观点未必是正确的，那么需要一个独特的切入点。”

他认为，当前外界对中国经济的一些看法比较悲观，是在跟中国过去长时间的双位数增长表现对比，但中国现在这么大经济体量，保持那样的增长是不现实的。

刘建超：中国自身也在适应

刘建超指出，中国进入了新发展阶段，要寻求高质量发展，要有新质生产力，也要保持传统产业发展，并且要加强和国际社会在应对气候变化、在绿色发展方面的合作。

他继续答说：“有工商界的朋友去中国，说在中国也没有找回信心，（但其实）中国自身也在适应。不要指望中国调整发展战略，立刻就能实现很好的转型，这需要时间。”

回答的最后，刘建超也介绍了中国五个会持续相当长时间的优势：一是强且完整的工业基础，二是完整的工业体系，三是14亿人的巨大市场。“这个市场在世界其他地方短期内很难找到，是永远可以持续的”。

四是中国人极其努力工作。刘建超说，“包括青年人，我的儿子一代。过去我们担心一个孩子政策会使这一个孩子不愿意劳动，靠父母，现在看来他们非常努力，所以这是中国的未来。”

他说，再有一个最重要的，就是中国有一个经过历史长时间检验为正确的制度和道路，包括经济发展与政治发展的理论；中国也有强大领导力来保证政治与政策的连续性、可预期性。