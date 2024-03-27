刘建超：世界与中国都在调整因而‘难以预测’

刘莎

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更新 / 2024年3月27日 11:48 PM
发布 /
发布 / 2024年3月27日 7:41 PM
中联部部长刘建超在“慧眼中国对话”论坛上，回答与会者提问。图为新加坡立杰律所的律师谢锦发向刘建超提出亚洲如何回到增长轨道的问题。（郑一鸣摄）
中联部部长刘建超在“慧眼中国对话”论坛上，回答与会者提问。图为新加坡立杰律所的律师谢锦发向刘建超提出亚洲如何回到增长轨道的问题。（郑一鸣摄）

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这一两年来不少批评指中国越来越看不清，难以预测。对此，中联部部长刘建超说，全世界的经济都在调整，中国经济在转型，谁对谁都有一些新的认识，成了现在可能出现的“难以预测”。

刘建超星期三（3月27日）在“慧眼中国对话”上如此应接主持人李慧玲的提问。新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲当时问刘建超，中国经济正面对信心不足的突出挑战，不少外国投资者觉得中国越来越难以理解和难以预测，中国应如何挽回投资者信心？

刘建超答说，出于世界政治地缘格局发展的需要，以及世界经济、科技创新发展的需要，中国经济正在转型。不仅是中国，美国与欧洲也在调整，新加坡也在寻找扩大持续增长的新路径。

他说，在调整过程中，“谁对谁都有一些新的认识，这就是现在可能出现的一种难以预测”。他又反问：“大家想到没有，大家对美国的预测是正常的吗？” 

刘建超借论坛名称“慧眼中国”，呼吁外界用“慧眼”看中国。他解释说：“所谓慧眼就是独特。如果大家都这样看一件事情的时候，形成的观点未必是正确的，那么需要一个独特的切入点。”

他认为，当前外界对中国经济的一些看法比较悲观，是在跟中国过去长时间的双位数增长表现对比，但中国现在这么大经济体量，保持那样的增长是不现实的。

刘建超：中国自身也在适应

刘建超指出，中国进入了新发展阶段，要寻求高质量发展，要有新质生产力，也要保持传统产业发展，并且要加强和国际社会在应对气候变化、在绿色发展方面的合作。

他继续答说：“有工商界的朋友去中国，说在中国也没有找回信心，（但其实）中国自身也在适应。不要指望中国调整发展战略，立刻就能实现很好的转型，这需要时间。”

回答的最后，刘建超也介绍了中国五个会持续相当长时间的优势：一是强且完整的工业基础，二是完整的工业体系，三是14亿人的巨大市场。“这个市场在世界其他地方短期内很难找到，是永远可以持续的”。

四是中国人极其努力工作。刘建超说，“包括青年人，我的儿子一代。过去我们担心一个孩子政策会使这一个孩子不愿意劳动，靠父母，现在看来他们非常努力，所以这是中国的未来。”

他说，再有一个最重要的，就是中国有一个经过历史长时间检验为正确的制度和道路，包括经济发展与政治发展的理论；中国也有强大领导力来保证政治与政策的连续性、可预期性。

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