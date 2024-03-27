刘建超不点名批美搞脱钩 吁亚洲警惕别成“平行体系”试验场

正在新加坡访问的中共中央对外联络部部长刘建超，不点名批评美国以安全为名搞脱钩、建设“小院高墙”，他说亚洲必须警惕，不要成为“平行体系”的试验场，否则区域将更难实现繁荣。

平行体系在国际经济意义上体现为“脱钩”运行的平行市场，在国际政治意义上显现为不同大国主导的区域秩序。

刘建超星期三（27日）在通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”上，以英语发表题为“挑战与愿景：大变局下的亚洲未来”的演讲。讲话基调以不点名方式，批评美国在本区域煽风点火，并呼吁区域国家与中国在经贸、科技等方方面面合作，维持区域稳定与繁荣。

刘建超说，本区域需要互联互通而非脱钩，无论是1980年代的亚洲四小龙、1990年代的四小虎奇迹，或是中国快速增长及亚细安的日益繁荣，秘诀都在于拥护经济全球化和区域一体化，但此趋势正遭遇逆风。

他批评“某些国家”以安全为名搞脱钩，扰乱供应链、建设“小院高墙”，他并提醒亚洲须警惕，不要成为“平行体系”试验场，否则本区域长期形成的产业链和供应链可能被打乱，在当前经济和社会发展困难重重的情况下，亚洲要实现繁荣只会更加困难。

刘建超也批评“某些国家”正加强技术封锁，并称此举将阻碍科技进步及损害产业发展。他强调，技术进步应造福全人类，而不是被用作遏制或削弱其他国家的手段。

在问答环节中，有媒体问中美关系在美国大选年及特朗普可能重返白宫的情况下会出现什么变化？

刘建超说，中美关系仍处于“比较困难的时期”，最重要是通过对话改进美国对华认知，但根本原因是美国仍未放弃对华遏制打压的政策，所以出现“一方面说要把关系稳定下来，另一方面还在加大施压”的局面。

至于特朗普可能重返白宫对中美关系的影响，刘建超说，谁在白宫工作由美国人民决定，中国的任务是和入主白宫的人打交道，加强对话以管控双边关系。

刘建超在演讲中也明确警告，世界动荡不安， 亚洲当前正处于发展和复兴的关键时刻，须确保本区域不发生导致动荡和危机的地缘政治冲突与阵营对抗。

他指南中国海问题是被“某些域外国家出于某种目的”而炒作，但在中国和亚细安多年共同努力下，南中国海局势总体稳定。他说，中国和亚细安已签署《南中国海各方行为宣言》，并正在制定《南中国海各方行为准则》。

刘建超也呼吁亚细安和中国一起保持清醒和警惕，“把维护地区和平稳定的主动权掌握在自己手中”。

中国和菲律宾近期在南中国海频频起冲突，两国船只在海上对峙，互相表达外交抗议，美国则公开力挺菲律宾。外界关注，中菲围绕南中国海主权争议的纷争若进一步升级，很可能冲击本区域安全与稳定。

谈到南中国海，刘建超表示，中国赞赏新加坡反冷战思维，以及提出妥善处理大国竞争和地区争端的立场。他说，展望未来，中国愿继续与新加坡和本区域各国共同努力，捍卫亚洲的和平与稳定，因为这是增长与繁荣的基础。

刘建超：中国高度重视与新加坡的合作及其示范作用

这是刘建超2022年出任中联部部长后第二次访问新加坡。

他在演讲中也说，中国高度重视与新加坡在数码化、绿色发展、人工智能等领域的合作，以及这种合作在本区域的示范作用。

他在与新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲进行对谈时也说，中新两国从中央层面到地方层面都在努力想办法对接，并乐观认为通过有效对话与沟通，外加一点耐心，两国能继续找到共同发展、共同增长之路。

有约400名政商学界人士出席了“慧眼中国对话”活动。