习近平见美企高层 重申改革开放不停顿

为了重振外资信心，中国国家主席习近平星期三（3月27日）在北京会见了黑石集团、高通公司等美企高层，再次重申改革开放是当代中国大踏步赶上时代的重要法宝，并强调中国的“改革不会停顿，开放不会止步”。

中国今年起积极引资推动经济成长，但受中美贸易战、冠病疫情、《反间谍法》修法、咨询公司遭搜查等事件影响，不少外资近年纷纷撤出中国。外商去年对中国的直接投资更下降了8％。

在此背景下，习近平星期三在人民大会堂东大厅会见了美中关系全国委员会董事会主席、安达保险首席执行官格林伯格，黑石集团董事长兼首席执行官苏世民，高通公司总裁兼首席执行官安蒙，联邦快递首席执行官苏布拉马尼姆，以及哈佛大学肯尼迪政府学院创始院长艾利森，美中关系全国委员会会长欧伦斯，美中贸易全国委员会会长艾伦等美国工商界和战略学术界人士。

据新华社报道，习近平首先指出，中美关系是世界上最重要的双边关系之一，中美各自的成功是彼此的机遇，只要双方都把对方视为伙伴，相互尊重、和平共处、合作共赢，中美关系就会好起来。希望两国各界人士多来往、多交流，为世界注入更多稳定性。

报道提到，习近平听取了美方代表发言，并对他们关心的问题作出回应。

习近平首先提出，中国经济是健康、可持续的。去年中国经济增速在世界主要经济体中名列前茅，对世界经济增长贡献率继续超过30%，“这是中国人民干出来的，也离不开国际合作”。

他并强调，他曾多次说过，改革开放是当代中国大踏步赶上时代的重要法宝。中国的改革不会停顿，开放不会止步。“我们正在谋划和实施一系列全面深化改革重大举措，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，为包括美国企业在内的各国企业提供更广阔发展空间”。

习近平又说，面对中美经贸关系近年来出现的新情况新变化，双方要坚持相互尊重、互惠互利、平等协商，按经济规律和市场规则办事，扩大和深化经贸互利合作，尊重彼此的发展权利，追求中美共赢和世界共赢。

他强调，这几年，中美关系经历了不少波折，也遭遇过严峻挑战，其中教训值得吸取。“中美关系回不到过去，但能够有一个更好的未来”。

习近平最后也呼吁美方，与中方相向而行，树立正确战略认知，妥善处理敏感问题，保持中美关系止跌企稳的势头，积极探索正确相处之道，推动中美关系持续稳定健康向前发展。

路透社引述知情人士称，整场会谈历时约90分钟。这也是继去年11月在旧金山后，习近平再次会见美企高层。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中接受《联合早报》访问时分析，习近平的谈话意在稳定外资信心，但受中美战略竞争影响，外企恐怕仍会观望中国实质政策内容，才决定投资安排。

另外，这次会面时间安排在星期三，与星期一在北京落幕的中国发展高层论坛间隔一日，明显有意做出区隔。

中国发展高层论坛始于2000年，往年论坛最后一天通常是中国总理与外企高层进行长时间闭门讨论，回答他们提出的各种问题，但这种讨论今年却被取消了。

李大中解读，由习近平出面与外企对谈，确实能增强外资信心，同时展现习近平在经济政策方面掌握绝对权威。对照中国全国两会（人大、政协年会）取消总理记者会，更可印证，中国总理职能已彻底转变为执行者角色。