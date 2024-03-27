习近平与荷兰首相会面：人为制造科技壁垒只会导致分裂和对立

（北京综合讯）中国国家主席习近平与到访的荷兰首相吕特星期三在北京会面。知情人士此前透露，双方将聚焦荷兰光刻机巨头阿斯麦可否继续为中国客户提供售后服务。

中国官媒新华社星期三（3月27日）报道，习近平在与吕特会面时说，人为制造科技壁垒、割裂产业链供应链，只会导致分裂和对立。中国人民也有正当发展的权利。吕特说，“脱钩断链”不是荷兰政府的政策选项，因为任何损害中国发展利益的行动也会伤及自身。

在美国的施压下，荷兰今年初开始拒绝向阿斯麦发放向中国出口深紫外（DUV）光刻机的许可证。但荷兰也面临着保护自身经济利益的压力。随行访华的荷兰贸易部长范勒文在出发前对荷兰媒体称，捍卫阿斯麦的利益是他的“第一”要务。

路透社报道称，荷兰外交现在必须走钢丝，阿斯麦是中美“芯片战争”的焦点。光刻机是制造芯片的关键设备，而芯片在中美科技竞争中居于至关重要的地位。

路透社此前引述消息人士称，中荷会谈将集中讨论阿斯麦能否获得荷兰政府的许可证，以继续维护其已售华价值数十亿欧元的设备。不少相关许可证将于今年12月31日到期。

荷兰政府禁止阿斯麦在未经政府批准的情况下，对受管制设备进行维护、维修及提供零部件。若不能提供售后，在中国的光刻设备一旦出现问题将无法运行。这对中芯国际等阿斯麦的中国客户而言，是一个毁灭性打击。

彭博社报道称，阿斯麦也在反击其在华业务遭受的限制。该公司首席执行官威胁说，如果公司的增长计划无法在荷兰实现，阿斯麦将“离开”荷兰。中国大陆是阿斯麦的第二大市场，仅次于台湾。

习近平星期三还对吕特说，中方愿扩大荷兰优质商品进口，欢迎荷兰企业赴华投资，也希望荷方为中国企业提供公正、透明的营商环境。