刘建超：中联部与外交部之间部长流动挺自然

今年以来多次出访的中联部部长刘建超说，中联部是中国整体外交的一部分，中联部和外交部也配合得相得益彰。当被问及两部部长的流动是否也比较自然时，刘建超说，“挺自然”。

中国前外长秦刚在去年7月突然被免职后，已晋升为中共政治局委员王毅兼任外长职务。在有丰富外交资历的中国高层中，今年60岁的刘建超一直被认为是下一任外长的热门人选。

刘建超星期三（27日）在“慧眼中国对话”论坛上与新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲对谈。在回应李慧玲提出有关中联部的外交角色，以及中联部和外交部间人员流动的问题时，刘建超表示自己好几位同事都曾在外交部工作，“我们和外交部之间的配合非常好，相得益彰，共同推进外交目标。”

李慧玲进一步追问：“包括部长的流动也会比较自然？”

在观众会心的笑声中，刘建超回答：“部长的流动……对……挺自然。” 他紧接着补充，不仅仅是外交部和中联部，各个部之间的部长交流也挺多。

他以自身为例说，自己就曾在中纪委、中央外事工作委员会办公室和地方政府工作，“外交官嘛，我们有一句话叫，战士，放到哪儿，就在哪儿战斗，在哪儿工作。”

此前，刘建超也介绍，中联部是中共中央的一个工作部门，负责处理中国共产党和世界的联系，是中国整体外交的一部分。中国外交部更多集中在政府外交，中联部则主抓与其他国家政党之间的联系，有一些党际间的具体合作，但更多的是思想和理念交流，“讲清楚中国的政策”。

他表示，中联部和世界上160多个国家700多个政党有联系，中联部一直在进行这些工作，只是疫情后更积极主动，面更广，频率更多些。