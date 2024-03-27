刘建超：东南亚华人应该效忠国籍所在国家

在我国访问的中共中央对外联络部部长刘建超说，不管文化背景是什么，从国家认同而言，每个东南亚华人都应该效忠自己国籍所在的国家。

刘建超星期三（3月27日）在“慧眼中国对话”上与新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲对话，回答关于东南亚华人国家认同的问题时也说，新加坡的华族公民、淡米尔族公民、马来族公民都应该效忠新加坡。

60岁的刘建超是资深外交官。他在2009年至2013年间，先后驻外担任两个东南亚国家菲律宾和印度尼西亚的大使。

李慧玲说，东南亚是华人较密集的区域，很多华人在政治上效忠自己的所在国，文化上认同中华文化。她问道，华人的文化认同跟其国家认同，这二者是否有办法分开？

刘建超回答，文化认同的问题是一个尊重的问题，世界各种各样的文明与文化都非常精彩和伟大，一定要保持各民族、文化群体的独特性，但从国家认同来讲，“你是哪个国家的国籍，你是哪个国家的公民，你就应该效忠这个国家”。

他也指出，由于历史原因，从中国移民到东南亚国家的人数非常多，他们勤劳、工作非常努力、乐善好施，这是中华文化非常重要的品质，他在菲律宾和印尼工作时就发现华人为当地社会做了很多好事，包括建学校、提供免费医疗等。

刘建超说，他觉得这些华人“现在完全在效忠他们的祖国”，“菲律宾华人的祖国就是菲律宾，印尼华人的祖国是印尼，他必须效忠”。

刘建超接着提到，菲律宾和印尼华人还有个词叫“祖籍国”，祖籍国就是中国，这是血脉、文化的联系，他们在效忠自己国家的同时，加强同中国的合作，实现互利共赢，这也是东南亚华人对“国籍国”的一种贡献，使中国能更好地和东南亚国家和其他族裔进行良好沟通，“这是我们共享的一份非常重要的财富，是中国和东盟（亚细安）国家联络的一个重要的纽带。”

刘建超说，华人必然要遵守所在国家的法律。他接着又针对“华侨”的概念，解释说华侨是一个特殊群体，他们长期住在一个国家、但持有中国国籍，中国政府要求华侨遵守住在国的法律，和当地人民友好相处，真正发挥桥梁纽带的作用，同时中国作为他们的祖国，中国政府也会依法保护他们的合法权利。