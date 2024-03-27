刘建超：东南亚华人应该效忠国籍所在国家

沈泽玮

更新 /
更新 / 2024年3月27日 11:47 PM
发布 /
发布 / 2024年3月27日 11:23 PM
（左起）中共中央对外联络部部长刘建超与交通部长兼财政部第二部长徐芳达、通商中国主席李奕贤和永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期三（3月27日）在“慧眼中国对话”会场交谈。（陈渊庄摄）
（左起）中共中央对外联络部部长刘建超与交通部长兼财政部第二部长徐芳达、通商中国主席李奕贤和永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期三（3月27日）在“慧眼中国对话”会场交谈。（陈渊庄摄）

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在我国访问的中共中央对外联络部部长刘建超说，不管文化背景是什么，从国家认同而言，每个东南亚华人都应该效忠自己国籍所在的国家。

刘建超星期三（3月27日）在“慧眼中国对话”上与新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲对话，回答关于东南亚华人国家认同的问题时也说，新加坡的华族公民、淡米尔族公民、马来族公民都应该效忠新加坡。

60岁的刘建超是资深外交官。他在2009年至2013年间，先后驻外担任两个东南亚国家菲律宾和印度尼西亚的大使。

李慧玲说，东南亚是华人较密集的区域，很多华人在政治上效忠自己的所在国，文化上认同中华文化。她问道，华人的文化认同跟其国家认同，这二者是否有办法分开？

刘建超回答，文化认同的问题是一个尊重的问题，世界各种各样的文明与文化都非常精彩和伟大，一定要保持各民族、文化群体的独特性，但从国家认同来讲，“你是哪个国家的国籍，你是哪个国家的公民，你就应该效忠这个国家”。

他也指出，由于历史原因，从中国移民到东南亚国家的人数非常多，他们勤劳、工作非常努力、乐善好施，这是中华文化非常重要的品质，他在菲律宾和印尼工作时就发现华人为当地社会做了很多好事，包括建学校、提供免费医疗等。

刘建超说，他觉得这些华人“现在完全在效忠他们的祖国”，“菲律宾华人的祖国就是菲律宾，印尼华人的祖国是印尼，他必须效忠”。

刘建超接着提到，菲律宾和印尼华人还有个词叫“祖籍国”，祖籍国就是中国，这是血脉、文化的联系，他们在效忠自己国家的同时，加强同中国的合作，实现互利共赢，这也是东南亚华人对“国籍国”的一种贡献，使中国能更好地和东南亚国家和其他族裔进行良好沟通，“这是我们共享的一份非常重要的财富，是中国和东盟（亚细安）国家联络的一个重要的纽带。”

刘建超说，华人必然要遵守所在国家的法律。他接着又针对“华侨”的概念，解释说华侨是一个特殊群体，他们长期住在一个国家、但持有中国国籍，中国政府要求华侨遵守住在国的法律，和当地人民友好相处，真正发挥桥梁纽带的作用，同时中国作为他们的祖国，中国政府也会依法保护他们的合法权利。

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