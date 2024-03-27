台北发生疑似食品中毒事件 十人送院两人不治身亡

（台北综合讯）台北市信义区一家茶室发生疑似食品中毒事件，截止星期三（3月27日）累计十宗疑似个案，其中两人不治身亡。

综合《联合报》与风传媒报道，涉事餐厅为售卖马来西亚素食的“宝林茶室”。该餐厅最早传出疑似中毒，是两名市民上星期五（22日）中午食用炒粿条后，当天晚上8时及10时陆续出现身体不适。其中一名39岁男子次日前往就医，仍因急性肾衰竭抢救不治身亡，后续确认死因为米酵菌酸中毒。

事件在星期三（27日）新增一名死亡个案。66岁男子上星期二（19日）独自前往餐厅用餐，同样食用炒粿条。他在21日出现腹泻、虚弱、倦怠等症状，送院救治后病况急转直下，一周后因急性肾衰竭宣告不治。

截至目前，该案累计有10例疑似个案，另有八人就医，都曾吃过粿条或河粉，呈现肝衰竭、败血性休克症状，其中有三名重症患者。

台北市长蒋万安星期三称，宝林茶室在台北的分店均已被勒令停业，目前台北市卫生局尚未验出食物中毒常见细菌，将持续调查，并确认食材厂商有无供货到其他餐厅。

台湾疫情调查专家何美乡在脸书发文分析称，若肝衰竭是指标症状之一，需朝仙人掌杆菌毒素、肉毒杆菌毒素及菇类中毒三种方向调查，尤其病例曾食用粿条或河粉，更趋向于仙人掌杆菌，考虑淀粉被发酵之后的结果。