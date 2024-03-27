港府：已有百个家办表示有兴趣在港发展或扩充业务

港府近年积极拓展家族办公室业务市场，至今已有100个家族办公室表示有兴趣在香港发展或扩充业务。当局有信心达成2025年前吸引超过200个家办落户或扩大业务的目标。

港府过去一年推出多项措施，吸引海外家族办公室入驻香港。其中，财经事务及库务局和投资推广署星期三（3月27日）主办第二届“裕泽香江”高峰论坛，邀请了来自香港、中国大陆、北美、欧洲、亚洲及中东等约400多名家族话事人及其专业团队出席，规模远超去年。

本届论坛以“风中掌舵”为主题，探讨如何推动全球家族办公室落户香港并持续蓬勃发展。不过，赴港出席活动的海外富豪行踪低调，港府发出的新闻稿并没有透露任何出席者的身份，论坛也是以闭门形式举行。

港府财经事务及库务局副局长陈浩濂星期三接受香港《信报》专访时指出，从去年举行第一届“裕泽香江”高峰论坛至今，当局已接获数百个家族办公室查询，逾100个表示有意在港落户或扩充业务，相信最终会来港，只是注册及招聘需时，当中有来自大陆、亚细安及欧美的家办，港府有信心达成2025年前吸引超过200个家办的目标。

陈浩濂说，除了中东家办，全世界包括欧美家办，都是港府招揽的对象。他说，由于香港非常国际化，无论欧美、中东、亚洲、亚细安，任何人都希望利用香港的国际金融中心地位开展业务。而在香港落户的家办，资金放在香港，可以投资不同地方，如大陆、香港及亚洲其他地区，甚至环球资产市场。

他也说，除了投资，家办可以发挥额外功能，例如支持经济绿色转型、举行慈善活动等，香港可助力达到相关目标。

香港无线电视台星期三报道，中东阿拉伯联合酋长国迪拜酋长家族成员决定在香港开设家族办公室，管理5亿美元（6.74亿新元）资产。相关家族成员近日到中国大陆多个城市进行交流，以了解经香港进军大陆市场的商机。

该台访问了迪拜酋长的侄儿阿里·阿勒马克图姆，他在访问中说，他们决定在港设立家办，原因之一是香港背靠中国大陆的优势。此外，他们看好香港的地理位置、基础建设优越、简单低税制，以及与大陆及全球市场的紧密联系。

香港中文大学大学通识学部讲师蔡思行接受《联合早报》访问时说，香港是成熟的国际金融中心，虽然在家族办公室市场方面的发展稍落后于新加坡，但反而有后发优势，能够以静制动，服务其他受地缘政治影响、有分散资金需要的经济体。除了亚细安，香港宜将目光放大至东欧、中东以至南美洲地区。

他认为，俄乌战争持续未了，政治立场向来中立的瑞士银行界已开始充公俄罗斯的资产。展望未来，港府必须不只将香港定位为中国的国际金融中心，更要朝着“亚洲瑞士”的目标出发，致力成为国际资金“避风港”。

所谓家族办公室，是指专门为富裕家族提供投资管理和财富管理的私人公司，目的是帮助富裕家族实现财富的跨代增长，而家族办公室的理财资金来源为家族的自有资金。

香港投资推广署早前委托国际会计师事务所德勤进行一项研究，推算香港有超过2700家单一家族办公室，较新加坡前年公布的1400家高出近一倍。