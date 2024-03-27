马英九办公室拒绝帮民进党政府向习近平传达“台独主张”

台湾前总统马英九4月将访问中国大陆，行政院长陈建仁星期二（3月26日）呼吁马英九向中国国家主席习近平表达“台湾是主权独立的国家”。 马英九基金会执行长萧旭岑星期三（27日）斥责陈建仁的言论是“台独主张”，马英九绝无可能帮执政的民进党和陈建仁传达。

马英九将于4月1日至11日二度率领台湾青年学子，访问广东、陕西和北京。《香港01》引述北京消息人士确认，习近平与马英九的第二次“习马会”确定在计划中，且北京方面正积极邀请台湾另外一位重量级政治人物登陆访问，或将与习近平会面。

中国国务院台湾事务办公室发言人陈斌华于星期三例行记者会上，对二次“习马会”未予证实。他表示：“我们会妥善做好马英九先生来访的活动安排。我们欢迎马英九先生率团来访，愿意提供必要协助，也预祝马英九先生此行一切顺利”。

台媒传出一份马英九访问大陆的行程，提及马英九将于4月8日在北京与习近平会面。马英九基金会执行长萧旭岑回应说，相关行程尚在安排，并未定案，不知消息从何而来。

马英九去年首次登陆，民进党要求马英九应在大陆提“中华民国”，并彰显自己是前总统的身份，避免被矮化。马英九在大陆很技巧地数次谈及“中华民国”，出乎民进党意外。马英九二度出访，杂音明显减少。

陈建仁星期二在立法院总质询时，呼吁马英九若有机会与习近平见面，希望能表达“台湾是主权独立的国家”。 民进党立委也要求马英九应宣示“台湾主权”。

萧旭岑隔天斥责陈建仁的言论是台独主张，违反《中华民国宪法》，台湾不是国家，属于中国（中华民国）的一部分。

萧旭岑强调，民进党不敢修宪，只敢用违宪的言论混淆视听。当前台湾最大的危机，就是民进党不遵守宪法，又不敢光明正大修宪，嘴巴讲维持现状，却暗地里走台独路线，症结不解决，台湾会一直乱下去。

在野的国民党副主席夏立言星期三代理主持中常会时，高度肯定马英九在两岸情势紧张之际能出访大陆，有助两岸和平稳定，该党也乐见有二次“习马会”。