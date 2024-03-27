经济学家吴晓求：中国经济要将稳定信心放在第一位

中国A股再度跌破3000点大关之际，中国人民大学国家金融研究院院长吴晓求指出，从中国资本市场到整体经济，都要将稳定市场主体信心放在第一位。

吴晓求星期三（3月27日）出席在海南博鳌举办的博鳌亚洲论坛年会时，对今年中国经济实现5%增长目标表示谨慎乐观。他说，中国面临内部经济结构转型、经济运行模式调整和外部世界的巨大不确定性。既要看到光明的未来，更要看到当下的问题，不可以盲目乐观。

他认为，中国经济必须做好三方面调整。首先是让投资者、消费者、企业家和所有市场主体有信心，有预期。其次要深刻理解中国经济运行模式发生了变化，“大扩张的时代结束了，过去天天和政府官员搞在一起的时代也结束了，要走上正常的、规范的市场经济之路”。

此外，中国也要转向靠制度而非政策来推动经济发展。吴晓求指出，试图通过政策调整推动经济长期稳定是不现实的，政策变化会带来极大的寻租和投机，完善的制度比频繁的政策调整重要得多。

吴晓求也以当天的A股走势说明，当前中国资本市场又处在考验之中，仍要将巩固信心摆在第一位。“千万别懈怠，以为到了3050点就好了。我们的信心是脆弱的。长期则要推动制度改革，这个市场不是融资的市场，本质上是财富管理、投资的市场。”

受比亚迪、蒙牛乳业等上市公司业绩不及预期，投资者在第一季末减仓等因素冲击，A股基准指数上证综指星期三回吐本月来涨幅，全天下跌1.26％至2993.14点，时隔一个月再度失守3000点关口。

和吴晓求相比，出席同场论坛的北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，对今年中国经济前景更为乐观。他说，虽然中国现有产业有不少产能过剩，但在新经济领域还有很多投资机会，传统产业也有追赶空间。

林毅夫说，如果把政策空间利用好，把传统产业赶超、技术创新空间利用好，再加上一些必要改革到位，相信中国今年经济增速将在5%以上，中国仍将是世界经济增长的主要动力源。

今年的博鳌亚洲论坛年会于3月26日至29日举行，主题为“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”。中国全国人大常委会委员长赵乐际将出席星期四（3月28日）的年会开幕式并发表主旨演讲。