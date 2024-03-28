上海高官信心喊话 承诺为外商解决实际困难

中国高层官员密集与外商接触之际，上海市官员星期四（3月28日）也在专场发布会上力求提振投资者信心。上海副市长华源承诺，将着力提升服务企业的能力，为外商解决实际困难和问题。

中国国务院新闻办公室本周举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，华源在星期四的上海专场中做出上述表态。出席发布会的上海官员，还包括上海市长龚正和上海市发展改革委主任顾军。

会上十道问题全由中国媒体提出，现场没有外媒提问。

中国目前面对国外投资者信心不足和外资撤离等风险，上海是中国重要的外企集中地。面对外界质疑上海逐渐对外资失去吸引力，龚正在发布会开场中引述数据，称上海“城市能级和核心竞争力大幅跃升”。

他说，截止去年年底，上海共有持牌机构1771家，其中外资的持牌机构达到548家。在国际贸易中心方面，去年上海口岸贸易额达到10.7万亿元（人民币，约2.03万亿新元），占全球贸易总额的3.6%，继续排在全球城市首位。

他在阐述上海产业发展情况时，强调将推动新质生产力加快发展，一些被点名的重点产业，包括传统产业如汽车、钢铁、化工，以及集成电路、生物医药、人工智能等先导产业。

在吸引外资方面，华源信心喊话称，上海将着力提升对外开放水平，“以更加开放的胸襟来拥抱全球的企业和人才”；提升投资促进的力度，支持外资企业更多投向绿色发展、数字化转型、科技创新等重点领域；并且提升服务企业的能力，“为外商解决实际困难和问题，实施好优化营商环境的各项措施”。

中国政府目前寻求吸引国际旅客回流，但中国有别于其他国家的支付系统，成为不少旅客却步的原因。

华源指出，上海将进一步打通境外人士在上海工作生活的堵点，努力营造一个让境外人士感到宾至如归的体验环境。他预示，“近期，我们还将出台有关进一步提升支付便利化的具体举措”，但并未就此进一步说明。