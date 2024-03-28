台湾素食餐厅中毒疑云扩大 蒋万安危机处理能力备受关注

台北市素食餐厅中毒案受害者增至18人，其中二死五病危。台湾卫生福利部星期四晚间召开记者会宣布，确认是由台湾首次验出的米酵菌酸所致。

卫生福利部食药署已将此案定调为重大食安事件，蓝营政治明星、台北市长蒋万安的危机处理能力备受关注。

卫福部长薛瑞元星期四（3月28日）较早时指出，已邀集专家学者和照顾个案的医师讨论。专家认为若是内生性毒素（即细菌裂解时释放的毒素），大概率是米酵菌酸（Bongkrekic Acid）造成。但不排除人为下毒，检调单位已介入调查。

米酵菌酸通常存在东南亚流行的黄豆发酵食品天贝（Tempeh Bongkrek）中，因而得名。

星期四晚8时30分，卫福部次长王必胜召开记者会宣布，在采用台湾医院提供的标准品检验后，确认是台湾首次验出的米酵菌酸，并宣布下周一将进行更大规模的检验。

在3月19日至24日期间，18名受害者到台北市信义区远东百货商场底层、大食代美食街的马来西亚素食餐厅“宝林茶室”用餐，他们都吃过炒粿条或河粉，过后纷纷出现呕吐和腹泻症状。

随后传出两起死讯，另有四女一男仍在加护病房抢救，年龄介于40岁至53岁。

第一名死者是从事金融业的39岁吕姓新婚男子，3月22日中午用餐后，当晚上吐下泻，两天后送院急救，因多重器官衰竭、严重败血性休克不治。第二名死者是66岁杨姓男子，3月19日独自用餐，当晚腹泻30多次，一度吃药后好转，四天后恶化送入加护病房，3月27日肝肾衰竭而死。

案发地点是蒋万安的辖区，政治对手民进党逮到机会，立马宣布星期五上午开直播批判。蒋万安也不敢怠慢，星期四下午率市政府各局长开记者会让媒体“问到饱”，随后宣布星期五也有记者会。

蒋万安星期四也出席行政院会，希望中央协助加速检验，尽快厘清事实真相，并呼吁跨部会、跨机关调查，“北市府全力配合”。

他透露，已勒令宝林茶室各分店停业，追查全国各县市受害者，以及要求上游厂商食材停止供货。此外，台北市社会局已完成所有家属和受害者的访视、发放慰问金；警察局也配合检察官指挥调查，第一时间全面查扣相关资料、文件等证物。

肇祸的台北市素食餐厅宝林茶室，在3月27日宣布进行消毒、暂停营业，餐厅租约星期天（3月31日）到期。（中新社）

台北市星期四傍晚召开调查会议，出席者包括远东百货负责人、台湾大食代餐饮和保险公司代表，宝林茶室创办人黎仿轩戴口罩抵达时不发一语。

黎仿轩三年前接受媒体专访时透露，他是马来西亚华侨、母亲是台湾人，15岁到台湾求学，大学毕业后，在台湾开旅行社。因疫情冲击，旅行社欠下千万（新台币，约42万新元）债务，才转战餐饮业，先在饶河夜市开咖啡馆卖马来西亚蔬食，打响名号后再拓展分店。

肇祸的宝林茶室租约在星期天（3月31日）到期，是否在结业前清空库存食材而肇祸，也引起网民热议。